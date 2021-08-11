CHP'de ırkçılık yarışı! Mültecilere akılalmaz muamele

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yabancılara 10 kat zamlı su verilmesini önermesinin yankıları sürerken bu kez CHP'li Hatay Belediye yönetimi mülteci kampına verilen suyu kesti. Yayladağı'nda çoğunlukla Türkmenlerin yaşadığı 800 hanelik konteyner kente günlerdir su verilmiyor. Yenişafak'ın haberine göre iki aydan bu yana günde bir kaç saat verilen suyun son üç gündür tamamen kesildiğini belirten kamp sakinleri, çevrelerindeki evlerde su kesintisi olmadığını ve kasıtlı olarak kampa su verilmediğini belirtiyorlar.





BOŞA AKITIYORLAR AMA BİZE VERMİYORLAR

ÇOCUKLAR VE YAŞLILAR ZOR DURUMDA



MEZAR YERİ ZULMÜ



Kampta yaşayan Muhammed Ablak, suların kasıtlı olarak kesildiğini ileri sürdü. Ablak, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Yayladağı'nın orta yerinde yaşıyoruz. Etrafımızdaki evlerden su kesilmiyor ve bir tek bizim kampta su yok. Yetkililer her seferinde bahaneler sıralıyor. Su yeterli değil, boru patladı, bütçemizde boru almak için yeterli para yok gibi bahanelerle bizi geri gönderiyorlar. Bugün-yarın yapacağız. Biz suyun geldiği yer olan Yayladağı Kandıl köyüne gittik. Orada suların boşa aktığını gördük. Boru döşeyip kampa bağlamaları çok kolay ama bilerek yapmıyorlar. Herkesin suyu kesilse zorumuza gitmez. Fakat bize ayrımcılık yapılıyor. Göz göre yapılan bu zulme isyan ediyoruz.'Kampta yaklaşık 4-5 bin kişi yaşadığını belirten Ablak, şunları söyledi: 'Burada dayanılmaz sıcaklar var. Su olmadan nasıl yaşayacağız. Çocuklar ve yaşlılar çok zor durumda. Hepimiz insanız, bize neden bunu yapıyorlar. Bidonlarla uzaklardan su taşıyoruz. Yalnız yaşayan yaşlılar, çocuklu aileler bir kilometre yürüyüp her gün nasıl su taşıyacaklar. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Kamptaki masum insanların yaşadığı bu haksızlığa göz yummasınlar. Acilen su sorunun çözümünü talep ediyoruz.'CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi, Suriye'den kaçarak Yayladağı ilçesine sığınan Türkmenlere yönelik akıl almaz kararı ile gündeme gelmişti. Koronavirüs kaynaklı ölümler nedeniyle mezar yeri sıkıntısı çekildiği iddiasında bulunan belediye, Türkmenlere cenazelerini 90 kilometre uzaklıktaki Reyhanlı'da defnetmeleri şartını getirmişti. 10'a yakın cenaze Reyhanlı'ya taşınmış, ancak Hatay Valiliği'nin devreye girmesi ile CHP'li belediye kararından geri adım atmıştı.