İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal Evlendi! Handa Ünal Kimdir? Hande Ünal Kaç Yaşında?

İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal düğünü gece pek çok ünlü ismin katılımıyla gerçekleşti. Kısa süre içerisinde evlenen İsmail Ege Şaşmaz'ın evlilik haberinin yayılması üzerine Hande Ünal kimdir? sorusu sosyal medyanın gündemine geldi. Pek çok kişinin merak ettiği İsmail Ege Şaşmaz'ın evlendiği Hande Ünal kaç yaşında? Hande Ünal'ın mesleği ne?





Hande Ünal Kimdir?



Hande Ünal Kaç Yaşında?

Hande Ünal Kiminle Evlendi?

İsmail Ege Şaşmaz ile dün gece görkemli bir düğünle evlenen Hande Ünal hakkında pek çok soru gündeme geldi. İsmail Ege Şaşmaz'ın eşi Hande Ünal, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile dikkat çekiyor. İkilinin merak edilen yaşamına bakıldığında Hande Ünal'ın, İsmail Ege Şaşmaz'ın aksine oyuncu olmadığı biliniyor. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlara bakıldığında Hande Ünal'ın Influencer olarak tanımlandığı görülüyor. Peki,İsmail Ege Şaşmaz'ın eşi Hande Ünal 30 yaşındadır. İsmail Ege Şaşmaz'dan 3 yaş büyük olan Hande Ünal'ın yaşı evlilik haberinin gelmesi üzerine pek çok kişi tarafından merak edilenler arasına girmiştir. Önceki gün Manisa'da evlenen çift sosyal medya hesapları üzerinden düğün görüntülerini sevenleriyle paylaşmıştır.Influencer Hande Ünal, Güneşi Beklerken, Lise Devriyesi, Büyük Selçuklu dizilerinde rol alan ünlü oyuncu İsmail Ege Şaşmaz ile evlendi.İsmail Ege Şaşmaz ile dünya evine giren Hande Ünal hakkında merak edilen pek çok soru olsa da Hande Ünal hakkında pek fazla bilgi bulunmamaktadır. İşte İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal'ın Manisa'da gerçekleşen düğününden fotoğraflar!