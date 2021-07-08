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CHP'li Tuncay Özkan şov yapayım derken fena rezil oldu!

CHP'li Tuncay Özkan şov yapayım derken fena rezil oldu!

CHP'li İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun uçağa bindiği sırada çekilen görüntülerini paylaşarak hükümeti hedef almak istedi. Vatandaşlar ise Tuncay Özkan'ın paylaşımının altına Kılıçdaroğlu'nun özel uçaktan inerkenki fotoğraflarını yorum olarak bıraktı.

Siyaset / 8 Temmuz 2021 Perşembe 15:02
CHP'li Tuncay Özkan şov yapayım derken fena rezil oldu!

CHP'li İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun uçağa bindiği sırada çekilen görüntülerini paylaşarak hükümeti hedef almak istedi. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarifeli uçağa bindiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, kendince hükümete gönderme yapmaya çalışan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'a vatandaşlar cevap verdi.


Sosyal medya hesabından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun uçağa binerken çekilen fotoğraflarını paylaşarak, sözde özel uçak göndermesi yapan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan yaptığı paylaşımda, “Halkın derdini uçan saraylarda yolculuk yapanlar değil, tarifeli uçaklarda halkla birlikte uçanlar anlar” dedi.


Özkan'a vatandaşlar, Kılıçdaroğlu'nun Koç'un özel uçağıyla seyahat ederken çekilen fotoğraflarını göstererek, “Şaka gibisiniz. Rica ediyorum fakir edebiyatı yapmayı bırakın yakışmıyor. Biz halk olarak aptala yatmayı bıraktık, size de tavsiye ederiz” şeklinde cevap verdiler.

Tuncay Özkan'ın Kılıçdaroğlu PaylaşımıTuncay ÖzkanKılıçdaroğlu Özel Uçak

 
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