İngilizler Türk askeri teknolojisini öve öve bitiremedi!

Türkiye'nin yerli İHA ve SİHA'larının Azerbaycan Karadağ savaşında gösterdiği başarı dünyayı etkilemeye devam ediyor. Bunun yanısıra Türkiye'nin küresel drone üreticilerinden biri haline gelmesi dünya basınının da dikketinden kaçmadı.



Başta Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferinde olmak üzere Suriye, Libya gibi birçok ülkede başarılı kullanımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Türk İHA/SİHA'ları, art arda analizlere konu oluyor. Son olarak İngiliz merkezli Defense News, Türkiye'nin dünya drone lideri olma yolunda olduğunu duyuran bir analiz kaleme aldı.





"TÜRKİYE LİDERLİK YOLUNDA"

DRONE ÜRETİCİSİ TÜRKİYE



"AVRUPALILAR UTANIYOR OLMALILAR"

Polonya, Azerbaycan, Fas, Katar, Ukrayna, Arnavutluk ve Macaristan'la yaptığı başarılı İHA/SİHA ihracat anlaşmalarını gündeme taşıyan Defense News, Türkiye'nin son 3 yıl içinde drone devi olma yolunda basamakları hızla çıktığını vurguladı. 2018 yılında Türkiye'nin 2.2 milyon dolarlık İHA/SİHA satışıyla o dönemde dünya drone ihracatı yapan ülkeler arasında 14. sırada olduğunu belirten Defense News, bu sıralamanın yalnızca birkaç sene içinde en üst sıralara çıktığına yer verdi.Türkiye'nin, geçtiğimiz on yıllardır drone piyasasını yöneten ABD ve İsrail'i oyun dışı bıraktığını belirten İngiliz site, Türkiye'nin başarısının ardından bu drone üreticilerinin kendi üretimlerini satabilmek için ekstra çaba sarfetmek zorunda kaldıklarına yer verdi.Rakiplerinin arasından sıyrılan Türkiye'nin, küresel piyasadaki okları kendi lehine çevirdiğini aktaran yazıda, ülkenin tartışmasız biçimde en çok tercih edilen drone üreticisi olduğunu söyledi.Kompakt ve hızlı yapısıyla büyük bir yok edici gücü olan Türk İHA/SİHA'larının yeni nesil savaşların öncü kuvvetlerinden olduğunun vurgulandığı yazıda, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallece'ın kullandığı çarpıcı ifadelere de yer verildi.Bayraktar TB2'nin, sektörde öncülüğün karşılığını diğer ülkelere gösterdiğini söyleyen Wallace, "Türkiye insansız hava aracı alanında süper güç olma yolundayken, Avrupalılar, uyuyor olmaktan utanıyor olmalılar" ifadelerini kullandı.Dünya basınında aralıksız bir şekilde hakkında övgüler yazılan Türk İHA/SİHA'ları, bu analizle beraber bir kez daha başarısını ortaya koydu.