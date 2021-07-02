En hızlı kilo verdiren yaz diyeti, bikini mevsiminin gelmesiyle özellikle kadınların en çok araştırdığı konu haline geldi. Yaz diyeti, birçok kişinin deneyimlediği bir diyet olarak biliyor. Özellikle sosyal mecralarda “yaz diyeti listesi” başlıklı birçok kilo verme önerisi yer alıyor. En etkili kilo verme yöntemleri arasında yer alan diyet listeleri, yaz aylarının gelmesiyle daha da önem taşıyor. Hızlı kilo verdiren yaz diyeti hem sıcak havalarda zorlanmanızı önlüyor hem de kısa sürede istediğiniz vücudu elde edebilmenize yardımcı oluyor. Tüm kış boyunca aldığımız kilo ver vücudumuzda yer eden yağlar en etkili yaz diyeti sayesinde kısa sürede veriliyor. Kilo verdiren yaz diyeti listesi özellikle tatile gidecekler tarafından oldukça tercih ediliyor. Yaz diyeti kısa sürede kilo verdirdiği için tatile gitmeden 1 hafta önce yapılsa dahi istenen vücuda kavuşulmasına yardımcı oluyor. Peki yaz diyeti nasıl yapılır? En hızlı kilo verdiren yaz diyeti listesi ne? En etkili yaz diyeti hangisi? Yaz tatili diyeti nasıl yapılır? Sizler için en iyi yaz diyetini yazdık.
YAZ DİYETİ NASIL YAPILIR?
Yaz diyetiyle kilo vermek için çok fazla çaba sarf etmenize gerek kalmıyor. Yaz diyetinde çok az yemek yemek ya da ağır sporlar yapmadan hızlı bir şekilde kilo verilebiliyor. Etkili yaz diyeti listesi sayesinde beslenmenize, uyku düzeninize ve gün içindeki hareketliliğinize dikkat ederek istediğiniz kadar kilo verebilirsiniz. Ayrıca yaz diyeti listesini 1 hafta uyguladıktan sonra kendinize uygun bir diyet listesine dönüştürerek sonrasında da kilo vermeye devam edebilirsiniz. Kısa sürede kilo vermek istiyorsanız yaz diyeti listesi size en etkili önerimiz!
HIZLI KİLO VERDİREN YAZ DİYETİ LİSTESİ1.GÜN
SABAH: 1 dilim beyaz peynir, 2 adet ceviz, bol yeşillik, 2 dilim tam buğday ekmeğiARA ÖĞÜN:
8 adet çilek ya da 10 adet kirazÖĞLE:
Hindi etli salata ya da beyaz peynirli salata, 1 dilim tam buğday ekmeğiARA ÖĞÜN:
7 adet çiğ badem, 1 yemek kaşığı yaban mersiniAKŞAM:
1 tabak zeytinyağlı sebze yemeği, 1 kase yoğurt, 1dilim tam buğday ekmeği2.GÜN
SABAH:
1 kase yoğurt, 4 kaşık müsli, 3 adet kuru kayısı, 5 adet çiğ bademARA ÖĞÜN:
15 adet üzümÖĞLE:
1 kase soğuk yoğurt çorbası, 1 tabak tavuk şiş, 1 kase çoban salatasıARA ÖĞÜN:
3 adet kepekli grissini, 1 dilim az yağlı beyaz peynirAKŞAM:
1 adet zeytinyağlı enginar, 1 kase yoğurt, 1 dilim tam buğday ekmeğiARA ÖĞÜN:
1 adet yeşil elma3.GÜN
SABAH:
1 dilim kaşarlı tostARA ÖĞÜN:
10 adet erikÖĞLE:
3 adet ızgara köfte, yoğurtlu semizotu salatası, 1 dilim tam buğday ekmeğiARA ÖĞÜN:
1 adet kefirAKŞAM:
1 kase domates çorbası, 1 tabak zeytinyağlı sebze yemeği, 1 kase dereotlu yoğurtARA ÖĞÜN:
1 porsiyon meyve4.GÜN
SABAH:
1 yumurta ile yapılmış menemen, 1 dilim tam buğday ekmeğiARA ÖĞÜN:
1 dilim ananasÖĞLE:
1 su bardağı haşlanmış kepekli makarna, 1 kase limonlu brokoli salatası, 1 kase yoğurtARA ÖĞÜN:
Yarım paket diyet bisküviAKŞAM:
1 porsiyon ızgara balık, 1 kase yeşil salata, 1 dilim tam buğday ekmeğiARA ÖĞÜN:
1 kase karpuz5.GÜN
SABAH:
Orta boy tam buğday unu ile yapılmış krem, 1 yemek kaşığı lor peyniri, maydanozARA ÖĞÜN:
5 adet çiğ badem, 1 kase kavunÖĞLE:
1 tabak zeytinyağlı sebze yemeği, 1 dilim tam buğday ekmeğiARA ÖĞÜN:
1 adet kefirAKŞAM:
1 kase sebze çorbası, 1 porsiyon ızgara et, közlenmiş patlıcanARA ÖĞÜN:
1 porsiyon meyve, 1 bardak süt
YAZ DİYETİ LİSTESİYLE KAÇ KİLO VERİLİR?
Yaz diyeti listesi sayesinde 5 günde vücudunuzdaki tüm ödem ve toksinlerden kurtulabilirsiniz. Vücuttaki ödemlerden kurtulmak, biriken yağların erimesinde büyük rol oynar. Yağdan kilo kaybı ise uzun sürede geri alınmamasına yardımcı olur. En hızlı kilo verdiren diyet listesi sayesinde 5 günde 3-6 kilo arasında zayıflayabilirsiniz. En hızlı kilo verdiren diyet listesini uzun süre uyguladığınızda 10-15 kilo arasında zayıflamak mümkün olacaktır.