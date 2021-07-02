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En hızlı kilo verdiren yaz diyeti listesi

En hızlı kilo verdiren yaz diyeti listesi

En hızlı kilo verdiren yaz diyeti listesiyle siz de 5 günde fazla kilolarınızdan kurtulabilirsiniz. Peki en hızlı kilo verdiren yaz diyeti nasıl yapılır? En etkili yaz diyeti listesi hangisi? İşte en hızlı kilo verdiren diyet listesi...

KADIN / 2 Temmuz 2021 Cuma 12:34
En hızlı kilo verdiren yaz diyeti listesi

En hızlı kilo verdiren yaz diyeti, bikini mevsiminin gelmesiyle özellikle kadınların en çok araştırdığı konu haline geldi. Yaz diyeti, birçok kişinin deneyimlediği bir diyet olarak biliyor. Özellikle sosyal mecralarda “yaz diyeti listesi” başlıklı birçok kilo verme önerisi yer alıyor. En etkili kilo verme yöntemleri arasında yer alan diyet listeleri, yaz aylarının gelmesiyle daha da önem taşıyor. Hızlı kilo verdiren yaz diyeti hem sıcak havalarda zorlanmanızı önlüyor hem de kısa sürede istediğiniz vücudu elde edebilmenize yardımcı oluyor. Tüm kış boyunca aldığımız kilo ver vücudumuzda yer eden yağlar en etkili yaz diyeti sayesinde kısa sürede veriliyor. Kilo verdiren yaz diyeti listesi özellikle tatile gidecekler tarafından oldukça tercih ediliyor. Yaz diyeti kısa sürede kilo verdirdiği için tatile gitmeden 1 hafta önce yapılsa dahi istenen vücuda kavuşulmasına yardımcı oluyor. Peki yaz diyeti nasıl yapılır? En hızlı kilo verdiren yaz diyeti listesi ne? En etkili yaz diyeti hangisi? Yaz tatili diyeti nasıl yapılır? Sizler için en iyi yaz diyetini yazdık.


en hızlı kilo verdiren diyet listesi

YAZ DİYETİ NASIL YAPILIR?


Yaz diyetiyle kilo vermek için çok fazla çaba sarf etmenize gerek kalmıyor. Yaz diyetinde çok az yemek yemek ya da ağır sporlar yapmadan hızlı bir şekilde kilo verilebiliyor. Etkili yaz diyeti listesi sayesinde beslenmenize, uyku düzeninize ve gün içindeki hareketliliğinize dikkat ederek istediğiniz kadar kilo verebilirsiniz. Ayrıca yaz diyeti listesini 1 hafta uyguladıktan sonra kendinize uygun bir diyet listesine dönüştürerek sonrasında da kilo vermeye devam edebilirsiniz. Kısa sürede kilo vermek istiyorsanız yaz diyeti listesi size en etkili önerimiz!

en hızlı kilo verdiren diyet listesi

HIZLI KİLO VERDİREN YAZ DİYETİ LİSTESİ


1.GÜN

SABAH: 1 dilim beyaz peynir, 2 adet ceviz, bol yeşillik, 2 dilim tam buğday ekmeği
ARA ÖĞÜN: 8 adet çilek ya da 10 adet kiraz
ÖĞLE: Hindi etli salata ya da beyaz peynirli salata, 1 dilim tam buğday ekmeği
ARA ÖĞÜN: 7 adet çiğ badem, 1 yemek kaşığı yaban mersini
AKŞAM: 1 tabak zeytinyağlı sebze yemeği, 1 kase yoğurt, 1dilim tam buğday ekmeği

2.GÜN

SABAH: 1 kase yoğurt, 4 kaşık müsli, 3 adet kuru kayısı, 5 adet çiğ badem
ARA ÖĞÜN: 15 adet üzüm
ÖĞLE: 1 kase soğuk yoğurt çorbası, 1 tabak tavuk şiş, 1 kase çoban salatası
ARA ÖĞÜN: 3 adet kepekli grissini, 1 dilim az yağlı beyaz peynir
AKŞAM: 1 adet zeytinyağlı enginar, 1 kase yoğurt, 1 dilim tam buğday ekmeği
ARA ÖĞÜN: 1 adet yeşil elma

3.GÜN

SABAH: 1 dilim kaşarlı tost
ARA ÖĞÜN: 10 adet erik
ÖĞLE: 3 adet ızgara köfte, yoğurtlu semizotu salatası, 1 dilim tam buğday ekmeği
ARA ÖĞÜN: 1 adet kefir
AKŞAM: 1 kase domates çorbası, 1 tabak zeytinyağlı sebze yemeği, 1 kase dereotlu yoğurt
ARA ÖĞÜN: 1 porsiyon meyve

en hızlı kilo verdiren diyet listesi

4.GÜN

SABAH: 1 yumurta ile yapılmış menemen, 1 dilim tam buğday ekmeği
ARA ÖĞÜN: 1 dilim ananas
ÖĞLE: 1 su bardağı haşlanmış kepekli makarna, 1 kase limonlu brokoli salatası, 1 kase yoğurt
ARA ÖĞÜN: Yarım paket diyet bisküvi
AKŞAM: 1 porsiyon ızgara balık, 1 kase yeşil salata, 1 dilim tam buğday ekmeği
ARA ÖĞÜN: 1 kase karpuz

5.GÜN

SABAH: Orta boy tam buğday unu ile yapılmış krem, 1 yemek kaşığı lor peyniri, maydanoz
ARA ÖĞÜN: 5 adet çiğ badem, 1 kase kavun
ÖĞLE: 1 tabak zeytinyağlı sebze yemeği, 1 dilim tam buğday ekmeği
ARA ÖĞÜN: 1 adet kefir
AKŞAM: 1 kase sebze çorbası, 1 porsiyon ızgara et, közlenmiş patlıcan
ARA ÖĞÜN: 1 porsiyon meyve, 1 bardak süt

YAZ DİYETİ LİSTESİYLE KAÇ KİLO VERİLİR?

Yaz diyeti listesi sayesinde 5 günde vücudunuzdaki tüm ödem ve toksinlerden kurtulabilirsiniz. Vücuttaki ödemlerden kurtulmak, biriken yağların erimesinde büyük rol oynar. Yağdan kilo kaybı ise uzun sürede geri alınmamasına yardımcı olur. En hızlı kilo verdiren diyet listesi sayesinde 5 günde 3-6 kilo arasında zayıflayabilirsiniz. En hızlı kilo verdiren diyet listesini uzun süre uyguladığınızda 10-15 kilo arasında zayıflamak mümkün olacaktır.

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