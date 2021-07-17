Mersin'de orman yangını! Bakan Pakdemirli'den flaş açıklama...

Mersin'in Aydıncık ilçesinde perşembe günü sabah saatlerinde çıkan orman yangınını 3'üncü gününde söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın enerji nakil hattından kaynaklandığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'deki yangında 1500 hektar alanın zarar gördüğünü açıkladı. Pakdemirli, ''Enerji nakil hattından kaynaklandığı şüphesiyle 4 kişi gözaltına alındı'' dedi. Pakdemirli, Hatay'daki yangında da 200 hektar alanın zarar gördüğünü söyledi.
Aydıncık ilçesine bağlı Pembecik Mahallesi Şırşır mevkiindeki kızılçam ormanında, perşembe günü sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, dün havadan ve karadan alevlere müdahale etti.
Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekilen bölgeye çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi.
Ekiplerin 3'üncü günde de alevlere müdahalesi sürüyor.
Geceleri yalnızca karadan gerçekleşen müdahale, havanın aydınlanmasıyla havadan da yapılmaya başlandı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'in Aydıncık ilçesinde iki gün önce çıkan orman yangınıyla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını söyledi.