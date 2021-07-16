Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Vatandaşlar Kurban Bayramı için planlar yapmaya günler öncesinden başladı. Özellikle bayramı tatil fırsatı olarak değerlendirenler Kurban Bayramı'nda havanın nasıl olacağını merak ediyor. İşte meteorolojinin Kurban Bayramı için hava durumu açıklaması...



Meteoroloji'nin tahminlerine göre 9 gün sürecek bayram tatilinde yurdu yağışsız ve sıcak bir hava bekliyor.



BAYRAMDA HAVA GÜNEŞLİ Mİ?

Tahminlere göre bayram boyunca yurtta yağış beklenmezken, Ankara'da sıcaklıklar 39 dereceye ulaşacak. İstanbul'da 30-32 derece dolaylarında seyredecek olan hava sıcaklıkları, İzmir'de en yüksek 37 derece olacak.Bayram tatilini en sıcak geçirecek şehirler Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alacak. Bayramın birinci gününde Şanlıurfa'da 45 derecelik sıcaklık bekleniyor, Batman ve Diyarbakır'da da 43 derecelik yoğun bir sıcak hissedilecek.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ordu, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.