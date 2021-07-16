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Düzensiz Afgan göçmen iddiaları böyle çürütüldü!

Düzensiz Afgan göçmen iddiaları böyle çürütüldü!

Türkiye'ye Afganistan'dan gelen düzensiz göçmenleri olduğu iddiaları çürütüldü. Hudut birlikleri, hudut hattını kesintisiz izleyerek yılın ilk 6 ayında 51 bin 122 kişinin yasa dışı geçişine engel olurken 523 kişiyi ise yakaladı. Modüler beton duvar ve elektro-optik kulelerle korunan hudut hattı, insansız hava araçlarıyla (İHA) 24 saat izleniyor.

Güncel / 16 Temmuz 2021 Cuma 12:23
Düzensiz Afgan göçmen iddiaları böyle çürütüldü!

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin aldığı tedbirler sayesinde özellikle İran sınırında kaçakçılık ve yasa dışı geçiş teşebbüslerine karşı önemli sonuçlar alındı.

Bu kapsamda, 2019 yılında İran sınırından 74 bin 447 kişinin huduttan yasa dışı geçişi engellendi, 5 bin 16 kişi yasa dışı geçiş sırasında yakalandı. 2020'de ise 127 bin 434 kişinin huduttan geçişi engellendi, 185 kişi yasa dışı geçiş sırasında hudut personeli tarafından yakalandı. Bu yılın ilk 6 ayında ise yasa dışı geçişi engellenen kişi sayısı 51 bin 122, geçiş sırasında yakalanan kişi sayısı 523 oldu.

Hudutların korunmasında modüler beton duvar, güçlendirilmiş panel çit, elektro-optik kuleler ve 24 saat izleme yapan insansız hava araçları da etkili oldu. Sınır hattında 20'ye yakın hudut taburu görev aldı, hudut birlikleri komandolarla takviye edildi.

150'ye yakın hudut karakolu ile aralıksız takip edilen sınır hattının güvenliği için 20 bine yakın personel görev yapıyor, devriyeler, pusu faaliyetleri ve İHA'larla sınır sürekli kontrol ediliyor.

'AFGANİSTAN'DAN GELEN GÖÇMEN SAYISINDA ARTIŞ YOK'


Kaynaklar, bazı internet sitelerinde yer alan 'Afganistan'dan gelen göçmen sayısının arttığı, bu göçmenlerin yurda yasa dışı yollarla kolaylıkla girdiği' iddialarının gerçek dışı olduğunu belirtti.


Türkiye'de Afgan göçmen sayısında artış yaşanmadığını ifade eden kaynaklar, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birliklerinin sınır hatlarındaki önlemlerinin devam ettiğini bildirdi.

Afganistan'dan gelebilecek olası göç dalgasına yönelik ilgili bakanlıklar, kurum ve kuruluşlarla koordineli şekilde çalışmaların yürütüldüğünü aktaran güvenlik kaynakları, 'Göçe engel olabilmek için sadece tedbirlerin yeterli olamayacağına, istikrarsızlığın önüne geçilmesi gerektiğine ve bu nedenle Afganistan'da siyasi çözümün önemli olduğuna' vurgu yaptı.

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