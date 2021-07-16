Düzensiz Afgan göçmen iddiaları böyle çürütüldü!

Türkiye'ye Afganistan'dan gelen düzensiz göçmenleri olduğu iddiaları çürütüldü. Hudut birlikleri, hudut hattını kesintisiz izleyerek yılın ilk 6 ayında 51 bin 122 kişinin yasa dışı geçişine engel olurken 523 kişiyi ise yakaladı. Modüler beton duvar ve elektro-optik kulelerle korunan hudut hattı, insansız hava araçlarıyla (İHA) 24 saat izleniyor.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin aldığı tedbirler sayesinde özellikle İran sınırında kaçakçılık ve yasa dışı geçiş teşebbüslerine karşı önemli sonuçlar alındı.
Bu kapsamda, 2019 yılında İran sınırından 74 bin 447 kişinin huduttan yasa dışı geçişi engellendi, 5 bin 16 kişi yasa dışı geçiş sırasında yakalandı. 2020'de ise 127 bin 434 kişinin huduttan geçişi engellendi, 185 kişi yasa dışı geçiş sırasında hudut personeli tarafından yakalandı. Bu yılın ilk 6 ayında ise yasa dışı geçişi engellenen kişi sayısı 51 bin 122, geçiş sırasında yakalanan kişi sayısı 523 oldu.
Hudutların korunmasında modüler beton duvar, güçlendirilmiş panel çit, elektro-optik kuleler ve 24 saat izleme yapan insansız hava araçları da etkili oldu. Sınır hattında 20'ye yakın hudut taburu görev aldı, hudut birlikleri komandolarla takviye edildi.
150'ye yakın hudut karakolu ile aralıksız takip edilen sınır hattının güvenliği için 20 bine yakın personel görev yapıyor, devriyeler, pusu faaliyetleri ve İHA'larla sınır sürekli kontrol ediliyor.