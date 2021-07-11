Mevcut ruh hâlinin değişmesi ve çeşitli faktörler el titremesi şikayetini meydana getirebilmektedir. Fizyolojik tremor olan bu durum, herhangi bir sağlık problemini göstermez. Ancak el titremesinin bir diğer türü esansiyel tremor ise oldukça önemli bir hareket bozukluğudur. Çoğunlukla tek elde görülen titreme belirli bir zaman sonra diğer elde de görülür. Peki, el titremesi nedir? El titremesi belirtiler nelerdir?





El Titremesi Nedir?

El Titremesi Nedenleri Nelerdir?

El Titremesi Tedavisi Nasıldır?

Çeşitli sebeplerden dolayı ortaya çıkan el titremesi, kişinin sosyalleşme korkusunun ortaya çıkmasının veya titreme kaygısının artmasıyla nükseder. Esansiyel tremor, ellerden başlar ve baş, dil, çene, ses, gövde, kalça gibi bölgelere yayılabilir. Cinsiyet fark etmeksizin meydana gelen tremor, 60 yaş üzeri kişilerde daha sık görülür. El titremesi özellikle yemek yeme sırasında, su içerken veya yazı yazarken kişiye rahatsızlık verecek boyutlara çıkabilmektedir. Peki, eKorku, heyecan başta olmak üzere çeşitli duygu durum değişimlerine bağlı olarak meydana gelen el titremesi normal görülse de şiddetinin artmasıyla birlikte anormallik fark edilmektedir.. Kan şekerinde meydana gelen düşür el titremesine yol açan sebeplerden birisidir. Bunun yanı sıra yemek sonrasında meydana gelen el titremesi, insülin direncine bağlı olabilir.Bu belirtilere ek olarak, baş dönmesi ve uyku sıklıkla görülen el titremesi nedenleri arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra obezite, hipertansiyon ve ateroskleroz gibi pek çok farklı rahatsızlığın habercisi olan el titremesi kontrol altına alınmalıdır.El titremesine sebep olan bir başka durum ise aşırı alkol tüketimidir. Çok sık alkol tüketen kişilerde şiddetli el titremeleri meydana gelebilmektedir. Ayrıca metabolik eksiklikler de el titremesi sebepleri arasında yer almaktadır. Özellikle B12 vitamini eksikliğinde el titremesi dikkat çekmektedir. İnsan vücudunda önemli görevleri olan B12 vitamininin eksik olması, el titremesinin beraberinde pek çok sağlık sorununa sebep olabilir. Ayrıca el titremesine sebep olan birkaç hastalık bulunmaktadır.Parkinson: Titrek felç olarak adlandırılan Parkinson hastalığı, 60 yaş ve üzeri kişilerde sıklıkla görülen nörolojik bir hastalıktır. Beyinde meydana gelen substabsiya nigra adlı bölgede üretilen dopamin, kişinin hareket etmesine olanak sağlayan striatum adlı beyin bölgeleri arasındaki iletişim kurar. Dopamin üretiminin yetersizliğine bağlı olarak meydana gelen Parkinson hastalığında el titremesi görülür.Epilepsi: Miyolkloni ya da miyoklonusla karakterize olan epilepsi, el titremesine neden olan faktörler arasında yer almaktadır. Kimi zaman az olan el titremesi epilepside kimi zaman ise ciddi boyutlara ulaşabilmektedir.Polinöropati: Periferik sinir olarak adlandırılan ve kişinin duysal, motor ve otonom hareketlerini oluşan polinöropati görülmesinde el titremesi meydana gelebilir. Karıncalanma, iğnelenme gibi belirtilerle ortaya çıkan polinöropati pek çok farklı hastalık sonucu meydana gelebilmektedir. Bu durumdaEl titremesinin esas sebebi bulunduğunda altta yatan hastalığa bağı olarak tedavi yöntemi oluşturulmaktadır. Bu sebeple el titremesi tedavisi tek bir yöntemle gerçekleştirilmektedir diyemeyiz. Bazı hastalıklara bağlı olarak meydana gelen el titremesi, kalıcı veyahut geçici olabilir.El titremesi belirtileri görülmesi durumunda doktor kontrolüne gidilerek titremenin altında yatan esas sebep öğrenilmelidir. Bu aşamadan sonra el titremesi tedavisi gerçekleştirile