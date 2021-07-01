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Yüz binlerce esnafa müjde! İşletmelere 10 milyarlık dev destek!

Ekonomi reform paketi kapsamında istihdama katkı sağlayan, toplamda 714 bin işletmenin yararlanması beklenen kredi desteği başlıyor. Yüz binlerce işletmeyi ilgilendiren kredi desteğinin ilk etapta 3,8 milyar TL, daha sonraki aşamada toplam 10 milyar TL olması bekleniyor.

Ekonomi / 1 Temmuz 2021 Perşembe 11:06
Yüz binlerce esnafa müjde! İşletmelere 10 milyarlık dev destek!

Ekonomi Reform Paketi kapsamında küçük işletmelere ilave istihdam, diğer işletmelere de nakdi ücret desteğinden yararlanan çalışanların işe devamı durumunda yararlanacağı destek uygulamasında kredi desteği perşembe günü başlıyor.

Mart ayındaki işçi sayısı 50'nin altında olan özel sektöre ait işletmelere Hazine garantisiyle kamu bankalarından kredi kullandırılacak.

KİMLER BAŞVURACAK?

Kredi destek paketi likidite sıkıntısı çeken mikro ve küçük ölçekli firmaları kapsıyor.

Kredi programından nakdi ücret desteğinden yararlanıp, çalışanını tekrar istihdama dahil eden işveren de yararlanacak. Kullanımı için yeni istihdam koşulu bulunuyor.

İŞÇİ BAŞINA NE KADAR DESTEK VERİLECEK?

Bir işçi için sağlanacak destek tutarı aylık bin 341 lira, yıllık da 16 bin 92 lira olacak.

İlave istihdama destek kredi 2 yıl vadeli, ilk 6 ayı geri ödemesiz olacak. Kredi Garanti Fonu destekli kullandırılacak.

Fonun üstleneceği maliyet yaklaşık 1.6 milyar lira olacak. Bu kapsama giren iş yerleri ilave olarak işe aldığı en fazla 5 sigortalı için bu destekten yararlanacak.

İLAVE İSTİHDAM İÇİN BİR TAKVİM ARALIĞI VAR MI?

Krediden yararlanabilmek için işletmede son 12 aylık dönemdeki işçi sayısına ilave olarak 1 Temmuz 2021-30 Haziran 2022 arasında yeni işçi istihdam etmek ya da martta en az 20 gün ücretsiz izinde olan işçiyi normal çalışmaya geçirmek gerekiyor.

YAPILANDIRMAYA BAŞVURANLAR YARARLANABİLECEK Mİ?

Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim, idari para cezası, gecikme cezası borçlarını tecil ettiren, yapılandıran, taksitlendiren işverenler de bu fırsattan yararlanabilecek.

Kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası borçlarını tecil ettiren, taksitlendiren işverenler, bu taksitlendirme veya yapılandırma devam ettiği sürece bu imkandan yararlanabilecek.

100 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM HEDEFİ

Bakanlık verilerine göre 50'nin altında işçi çalıştıran 714 bin işletmenin ucuz krediden yararlanması bekleniyor İlk planda 3,8 milyar lira, toplamda da 10 milyar liralık kredi çekilmesi bekleniyor.

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