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Türkiye'den Yunanistan'a "İskeçe" tepkisi!

Dışişleri Bakanlığı'nın İskeçe Türk Birliği'nin yeniden tescil başvurusu Yunanistan Yargıtay'ı tarafından reddedildi. Türkiye'den bu karara yönelik yapılan açıklamada "Yunanistan Yargıtay'ının AİHM kararlarını yok sayan kararını kınıyor, Yunanistan’ı, uluslararası hukuka uygun hareket ederek, 13 yıldır hayata geçirmekten imtina ettiği AİHM kararlarını uygulamaya ve Batı Trakya Türk Azınlığı sivil toplum örgütlerinin tescili için gerekli adımları atmaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Güncel / 1 Temmuz 2021 Perşembe 11:51
Türkiye'den Yunanistan'a

Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Batı Trakya Türk Azınlığının en eski sivil toplum kuruluşu olan İTB'nin, isminde 'Türk' ibaresi olduğu için 1983'te tabelasının indirildiğini ve derneğin 1986'da alınan mahkeme kararıyla yasaklandığı hatırlatıldı.

İTB tarafından sürdürülen hukuk mücadelesi neticesinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) 2008'de, örgütlenme hakkının Yunanistan tarafından ihlal edildiğine hükmederek Yunanistan'ı derneğin tescili için gerekli düzenlemeleri yapmaya davet ettiği kaydedilen açıklamada, bu çerçevede AİHM kararlarının icrası kapsamında Yunanistan'da 2017'de yasal bir düzenleme kabul edilerek, yasaklanan derneklere yeniden tescil için başvuru imkanı tanındığına, ancak bu başvuruların kabulüne ciddi istisnalar getirildiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, söz konusu yasal düzenleme sonrasında İTB'nin yeniden tescil için yapmış olduğu başvurunun, İstinaf Mahkemesi'nin ardından Yargıtay tarafından da 30 Haziran'da açıklanan kararla reddedildiğinin öğrenildiği belirtildi.

'Bahse konu kararla İskeçe Türk Birliği'nin 38 yıldır devam eden hukuk ve demokrasi mücadelesinde Yunanistan'da iç hukuk yolları üçüncü kez tüketilmiş olmaktadır.' ifadesi kullanılan açıklamada, bu durumun, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi üyesi Yunanistan'ın, Batı Trakya Türk Azınlığının kimliğinin inkarına yönelik baskıcı politikalarını AİHM kararlarına rağmen ısrarla sürdürdüğünü gösterdiği aktarıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

'Yunanistan Yargıtayı'nın AİHM kararlarını yok sayan kararını kınıyor, Yunanistan'ı, uluslararası hukuka uygun hareket ederek, 13 yıldır hayata geçirmekten imtina ettiği AİHM kararlarını uygulamaya ve Batı Trakya Türk Azınlığı sivil toplum örgütlerinin tescili için gerekli adımları atmaya davet ediyoruz.

İskeçe Türk Birliğinin AİHM kararları doğrultusunda sürdürdüğü hak arama mücadelesini desteklemeye devam edeceğiz.'

Batı Trakya'da, İTB, 'Yunan mahkemelerinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına adaptasyonu'na yönelik yasal düzenlemeden sonra resmi statüsünün iadesi için açtığı dava, Yunanistan Yüksek Mahkemesince (Arios Pagos) reddedilmişti.

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