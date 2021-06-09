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Avrupa eski normale dönmeye hazırlanıyor!

Kovid-19 pandemisinin yayılım hızını yavaşlatan aşılama çalışmaları tüm dünyada etkisini gösteriyor. Birçok Avrupa ülkesi nüfusunun önemli bir kısmını aşıladı. Vaka sayılarında ciddi azalmalar olan ülkelerde hayat normale dönmeye başladı. Tedbirleri yumuşatma kararı alan bazı Avrupa ülkelerinde hayat eski akışına yavaş yavaş dönüyor..

Dünya / 9 Haziran 2021 Çarşamba 23:13
Avrupa eski normale dönmeye hazırlanıyor!

Birçok Avrupa ülkesi Coronavirüs salgınına karşı alınan önlemleri adım adım hafiletiyor.

Fransa'da restoran ve kafelerin kapalı bölümleri de hizmet vermeye başladı. Güzel havayı fırsat bilen Fransızlar önlemlerin de azalmasıyla kafe ve restoranlara akın etti.

Mağaza ve sinemalarda izin verilen kişi sayısı artırılırken, spor salonları ve yüzme havuzları belirli koşullarla yeniden açıldı. Ülkede sokağa çıkma yasağı da gece 21 den 23'e kaydırıldı.

30 Haziran'da sokağa çıkma yasağı ve diğer kısıtlamaların tamamen kaldırılması hedefleniyor.

Belçika'da da Fransa'ya benzer görüntüler var. Hükümetin "yaz planını" devreye sokmasıyla restoranlar içeride müşteri kabul etmeye başlarken, kısıtlı sayıda kişi ile sinema ve tiyatro gibi kapalı alanda etkinliklere izin verildi.

Yetkililer, virüsün ilk Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantının ülkede yayıldığı konusunda uyardı. Halkı aşı olmaya çağırdı. Vakaların tekrardan yükselişe geçtiği ülkede, hükümet kademeli açılma planını ertelemeyi gözden geçiriyor. Sağlık Bakanlığı varyantın yayılmasını engellemek için bazı bölgelere yeni kısıtlamalar getirilmesi tavsiyesinde bulundu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson da kısıtlamaların 21 Haziran'da sona erebileceğini söylemek için çok erken olduğunu belirtti.

Almanya'nın Münih kentindeyse düşen vakalar nedeniyle halkın maske takma zorunluluğu kaldırıldı.
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HindistanFransaİngiltere

 
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