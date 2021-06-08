Biden'dan 'Bosna Kasabı' hakkındaki karara ilişkin açıklama!

Biden, Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizmasının (IRMCT), Mladic'in müebbet hapis cezasını onamasına ilişkin açıklamada bulundu.



Mladic'in yaklaşık 26 yıl önce Srebrenitsa'da 8 bin erkek ve erkek çocuğunun katli emrini verdiğini anımsatan Biden, Mladic'in aynı zamanda Saraybosna'nın uzun süreli kuşatmasını yönlendirdiğini ve birçok suçtan sorumlu olduğunu kaydetti.



IRMCT'nin Mladic'i "soykırım, insanlığa karşı suç ve savaş suçlarından" suçlu bulduğuna işaret eden Biden, "Bu tarihi karar, korkunç suçları işleyenlerin yaptıklarından sorumlu tutulacağını gösterdi. Aynı zamanda bu karar, dünyanın herhangi bir yerinde gelecekte yaşanacak zulümleri önlememiz için ortak çözümümüzü destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.



Biden, ABD'nin Bosna-Hersek ve eski Yugoslavya'nın diğer bölgelerindeki suçların son bulması için çabalara yardım ettiğini anımsatarak, Birleşmiş Milletlere bağlı mahkemelere, son 20 yılda Balkanlar'daki suçlara ilişkin çabası için de müteşekkir olduğunu kaydetti.



Adalet ve uzlaşmanın, barış ve istikrarın temel olduğunu vurgulayan Biden, "Bölgedeki liderlerin bu karara saygı duymasını ve hukukun üstünlüğünün önemini desteklemesini gönülden umuyorum. Bugün düşüncelerim, Mladic'in zulümlerinin kurbanlarının hayatta kalan aileleriyle. Asla onların kayıplarının trajedisini silemeyiz ancak bugünkü kararın, yaslı ailelere biraz teselli olmasını umuyorum." ifadelerini kullandı.