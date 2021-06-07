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Sivrisineklerden Kurtulmanın Yolları Nelerdir? Evde Sivrisinek İlacı Nasıl Yapılır?

Sivrisineklerden kurtulmak için çeşitli yöntemler mi arıyorsunuz? İlaçsız ve kolay bir şekilde sivrisineklerden kurtulmak artık çok kolay! Sivrisineklerden doğal bir şekilde kurtulmak için…

KADIN / 7 Haziran 2021 Pazartesi 12:14
Sivrisineklerden Kurtulmanın Yolları Nelerdir? Evde Sivrisinek İlacı Nasıl Yapılır?

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte sivrisinekler en büyük problemlerden biri haline geldi. Pek çok insanın şikayetçi olduğu sivrisineklerden kurtulmak için birbirinden farklı doğal çözüm önerileri mevcut. Evde kolaylıkla yapabileceğiniz doğal sivrisinek ilaçları ile evinizin sivrisineklerden korunmasını sağlayabilirsiniz. Hazır satılan ilaçların aksine insan sağlığına herhangi bir zararı dokunmayan doğal sivrisinek ilacı yapımı sivrisineklerden korunmanın en kolay yoludur. Evde sivrisinek koruyucu nasıl yapılır? Ya da sivrisineklerden kurtulmanın yolları nelerdir? Sorusunu arayanlara uzmanlardan cevap gecikmedi! Sivrisinek hangi bitkiye gelmez?, sivrisinek ısırığına ne iyi gelir? tüm sorularınızın cevabı alanında uzman kişiler tarafından verildi! İşte sivrisineklerden kurtulmak için müthiş çözüm önerileri.

Evde Sivrisinek Kovucu Nasıl Yapılır?


Kimyasal maddeler kullanmadan da sivrisineklerden kurtulmak mümkün. Evde sivrisinek kovucu yapmak isteyen kişiler insan sağlığına herhangi bir zararı olmayan pek çok tarifi uygulayabilir. Bu tarifler kimi zaman etkili olurken kimi zaman ise etkisini yitirebiliyor. Beyaz Gazete'nin hazırladığı evde sivrisinek kovucu tarifi ise tüm yaz sivrisineklerden korunmanızı sağlayacak.


Evde sivrisinek kovucu tarifi malzemeleri nelerdir?

•Çay ağacı yağı (25-30 damla)

•1 su bardağı ılık su

•Birkaç beyaz sirke

Tüm malzemeleri spreyli bir şişede birleştirdikten sonra evde doğal sivrisinek kovucu yapmış olacaksınız. Şişenin kapağını kapatarak uzun süre sivrisineklerden korunabilirsiniz.

Sivrisinek Hangi Kokuya Gelmez?

Sivrisinek Hangi Bitkiye Gelmez?


Sivrisineklerin çoğalmasıyla birlikte internet ortamında aratılan en önemli sorulardan birisi de sivrisinek hangi bitkiye gelmez? Sorusu oldu. Sivrisineklerden kurtulmak için birbirinden farklı pek çok çözüm yolu mevcut. İster sivrisinek kovan bitkiler ister sivrisinek ilacı kullanılsın sivrisinekleri uzak tutmak için birbirinden farklı pek çok yöntem kullanılabilir. Sivrisineklerden bitkiler aracılığıyla kurtulmak isteyenler için sivrisinek kovan bitkiler listesi;


•Kedi nanesi

•Lavanta

•Limon kekiği

•Melisa

•Limon otu

•Kadife çiçeği

•Biberiye

•Sarımsak

Sivrisinek Isırığına Ne İyi Gelir?


Ani sinek ısırmaları kimi zaman ciddi problemlere yol açabiliyor. Bu gibi durumlarda sinek ısırığına ne iyi gelir sorusunu araştıran kişiler bilgi karışıklıkları sebebiyle çeşitli yanlışlar gerçekleştiriyor. İnsan sağlığına herhangi bir zarar vermek istemeyen kişilerin sivrisinek ısırığına ne iyi gelir sorusunda oldukça dikkatli olması gerekiyor. Alanında uzman doktorların hazırladığı evde sivrisinek ısırığına iyi gelecekler listesi!


Evde sivrisinek ısırığına ne iyi gelir? sorusunun cevabını arayanlar bu liste ile saniyeler içerisinde sinek ısırığından kurtulabilir.

•Limon suyu

•Diş macunu

•Karbonat

•Çay ağacı yağı

•Biberiye yağı

•Lavanta yağı

Evde Sivrisinek İlacı Nasıl Yapılır? En Ekili Sivrisinek İlacı!

Evde Sivrisinek İlacı Nasıl Yapılır? En Ekili Sivrisinek İlacı!


Evde sivrisinek ilacı nasıl yapılır sorusuna cevap arayanlar için hazırlanmış pek çok sivrisinek koruyucu tarifi var. Evde yapabileceğiniz en etkili sivrisinek ilacı tarifi Beyaz Gazete'de! Yapımı çok kolay olan ve saniyeler içerisinde sivrisineklerden kurtulmanızı sağlayan sivrisinek ilacı tarifi;

•Bir bardak beyaz sirke

•Bir bardak ılık su

•1/3 bardak doğal bulaşık deterjanı

Evde doğal sivrisinek ilacı yapmak isteyenler tüm malzemeleri spreyli bir şişede karıştırdıktan sonra sivrisinek ilacını kullanmaya başlayabilir. İnsan sağlığına hiçbir zararı olmayan doğal sivrisinek ilacı her ortamda kullanıma uygundur.

Sivrisinek Hangi Kokuya Gelmez?


Yaz aylarına girilmesiyle birlikte sivrisinekler çoğalmaya başladı. Sivrisineklerden kurtulma yolları arasından kokuları seçenler ise sivrisinek hangi kokuya gelmez? Sorusuna cevap arıyor. Sivrisinekler pek çok kokuya karşı tepki gösteren hayvanlar arasında yer alıyor. Bu sebeple sivrisineklerin sevmediği kokuları kullanarak sivrisineklerden kolaylıkla kurtulmak mümkün.

Sivrisinek Isırığına Ne İyi Gelir?


Sivrisineklerin Sevmediği Kokular Nelerdir?

•Lavanta kokusu

•Portakal kokusu

•Limon kokusu

•Adaçayı kokusu

•Sirke kokusu

•Soğan kokusu

•Kahve kokusu

•Defne kokusu

•Reyhan kokusu

Sivrisineklerin sevmediği kokular arasında yer almaktadır. Sivrisineklerden evde doğal bir şekilde kurtulmak isteyen kişiler bu kokuları kullanarak sivrisineklerin uzaklaşmasını sağlayabilir. Sivrisinek evden nasıl uzaklaştırılır yollarını arayanların bu doğal ve pratik yöntemle saniyeler içerisinde sivrisineklerden kurtulması mümkün.

Sivrisineklerden korunmanın yolları konusunda çeşitli endişeler duyan kişiler bu yöntemlerle tüm yaz korunum sağlayabilir.

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