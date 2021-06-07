ABD, F-35 jetlerinden vazgeçti

Türkiye'yi, Rus hava savunma sistemi S-400 alımının ardından 'güvenlik endişeleriyle' F-35 programından çıkardığını açıklayan ABD, F-35'lerle ilgili sorunlar yaşamaya devam ediyor.



Geçtiğimiz aylarda ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un, F-35 savaş uçaklarının yerdeki hedefleri vurma oranının son derece başarısız olduğunu açıklamasının ardından uçak üreticisi Lockheed Martin de savaş uçaklarının görünmezlik özelliği çalışmadığı için jetlerin üretiminde yüzde 8'den fazla düşüş yaşandığını duyurmuştu.



YENİ NESİL F-35 TALEBİ İPTAL EDİLDİ



ABD'nin giderek gözden düşen savaş jetleri F-35'lerden bu kez ABD ordusu da vazgeçti. Ülke medyasında çıkan haberlere göre ABD Hava Kuvvetleri, 2022 yılı için hazırladığı bütçe talebinde beşinci nesil F-35 Lightning II savaş jetlerinin alımını iptal etti.



Savunma sanayi ve savunma teknolojileri üzerine yaptığı haberlerle tanınan Defence News, Pentagon'un 2022 mali yılı için hazırladığı bütçe talebinde ABD Hava Kuvvetleri'nin beşinci nesil F-35 Lightning II jetlerinin yerine daha fazla F-15EX Advanced Eagle avcı uçağı istediğini duyurdu.



F-35 'YETERİNCE GELİŞMİŞ DEĞİL'



Yazıda, ABD Hava Kuvvetleri'nin geçtiğimiz yıllarda 48 adet F-35 uçağına yetecek kadar kaynak talep ettiklerine dikkat çeken Defence News, F-35'lere ait bu uygulamanın önümüzdeki yıl askıya alınabileceğini vurguladı. ABD ordusunun avcı uçağı olarak bilinen jetlerin daha geliştirilmiş sürümünü istediğini söyleyen Defense News'un haberine göre F-35, 'gelişmişlik standartlarını' yeterince karşılayamıyor.



Yayınlanan analizde, ABD ordusunun mevcut F-35 filosunun bakımı için ek olarak 360 milyon dolar talep ettiği, bu paradan 175 milyon doların ise uçak motorları için 20 güç modülünün alımı için harcanacağı belirtildi. Ayrılması öngörülen bu bütçenin ise F-35'lerin hız geliştirirken ortaya çıkan kritik kusurun giderilmesi için gerekli olacağı ifade edildi.



900 KUSUR TESPİT EDİLMİŞTİ



F-35 savaş jetlerini geliştirme programı, şimdiye kadar ABD bütçesine neredeyse 400 milyar dolara mal oldu. Lockheed Martin'in üretimi olan F-35 avcı uçağında, çoğu pilotların güvenliğini tehlikeye atabilecek ve askeri operasyonların etkinliğini azaltabilecek yaklaşık 900 kusur tespit edilmişti.



Geçtiğimiz aylarda ABD Kongresi'ne sunulan yıllık raporda, Pentagon'un F-35 savaş uçaklarını 6 ayda bir yenileme projesinin 2 milyar dolar ek maliyet getirdiği bildirilmişti. Raporda F-35 savaş uçaklarının 'Block 4' yazılım ve donanım modernizasyonu çalışmalarının güncellenmesi planının 2 milyar dolarlık ek maliyetin yanı sıra gecikmelere neden olduğuna dikkat çekilmişti.

