USD (Alış - Satış) : 8,71 - 8,72 EURO (Alış - Satış) : 10,36 - 10,38
 

Mübariz Mansimov'un 5 yıllık cezası onandı

Azerbaycanlı İş insanı Mubariz Gurbanoğlu'nun Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanıp ceza aldığı davada yeni bir gelişme yaşandı. İstinaf Mahkemesi Mubariz Gurbanoğlu'nun 5 yıllık hapis cezasını onadı.

Güncel / 30 Haziran 2021 Çarşamba 11:14
Mübariz Mansimov'un 5 yıllık cezası onandı

Azerbaycanlı İş insanı Mubariz Gurbanoğlu'nun Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandı. Davada Cumhuriyet Savcısı mütalaasını sundu. FETÖ bağlantılarına ilişkin deliller aktaran savcı, Gurbanoğlu'nun FETÖ içerisindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan cezalandırılması ve adli kontrolle tahliyesi talep etti. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi de mütalaa doğrultusunda Mart ayında karar verdi. Yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunan Gurbanoğlu "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 5 yıl hapse çarptırıldı. Mahkeme 'konutu terk etmemek' şeklinde 'ev hapsi' olarak da bilinen bir adli kontrole hükmetti.

HAPİS CEZASI ONANDI

Çıkan karara sanık Mubariz Gurbanoğlu'nun avukatları itiraz etti. Davanın yerel mahkemede karara çıkmasının ardından dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne geldi. 3.Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği mahkumiyet kararında hukuka aykırılığın bulunmadığını söyledi. İstinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi. Yani 5 yıllık hapis cezası onandı.

EV HAPSİ KALKTI, İSTANBUL'U TERK ETMEMEK GELDİ

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi bir değerlendirme daha yaptı. O da Gurbanoğlu'nun adli kontrolle tahliye edilmesi kararıydı. Dosyanın geldiği aşamayı dikkate alan daire, tedbirin hürriyeti kısıtlayıcı niteliğini dikkate alarak yerel mahkemenin verdiği 'ev hapsi' kararını kaldırdı. Yerine İstanbul sınırlarını terk etmemek şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verdi. Hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının ise devamına hükmedildi.

MUBARİZ MASİMOW KİMDİR?

Mübariz Mansimov (Azerbaycan: Mübariz M?nsimov, 22 Mart 1968, Masallı), aynı zamanda Türk vatandaşı olan Azerbaycanlı iş adamı. Türkiye'de yaşamaktadır. Türk vatandaşı olduktan sonra soyadını "Kurbanoğlu" olarak değiştirmiştir.

Palmali Holding'in sahibi olan Mübariz Mansimov, 6'sı kız, 3'ü erkek, 9 çocuklu işçi sınıfı bir ailenin evladı olarak, 22 Mart 1968'de, Bakü şehrinde doğdu. İş yaşantısında yükselerek Palmali Qrubu'nun sahibi olan Mübariz Mansimov, Türkiye vatandaşı oldu. 2005-2006 sezonunda sahibi olduğu Hazar Lenkeran kulübünün teknik direktörlüğüne Rasim Kara'yı getirdi ve Oktay Derelioğlu'nu transfer etti. Oktay, ligi gol kralı olarak tamamladı sezon sonunda takımdan ayrıldı.Türkiye'de yayın yapan Pal FM ve Palstation106 Radyolarının sahibidir. Aynı zamanda Palhaber.com isimli haber sitesi bulunmaktadır.

Mübariz Mansimov'un CezasıMübariz Mansimov KimdirMübariz Mansimov

 
YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Eda Doğan

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı