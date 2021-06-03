Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de yeni bir gaz keşfine yönelik açıklama yapması beklenirken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım vatandaşları heyecanlandırdı. Dönmez'in yaptığı paylaşım, beklenen 'yeni rezerv' açıklamasını desteklerken, Dönmez paylaşımında tarih ve saat bilgisi de verdi.