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Antalya-İstanbul uçağında taciz iddiası!

Antalya-İstanbul seferini yapacak uçakta 3 kadın, 2 erkek yolcunun kendilerine tacizde bulunduğunu iddia edince, pilot polis ekiplerini çağırdı. Taciz şüphelisi 2 erkek yolcu iddiaları kabul etmezken 5 kişi ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü. Olay nedeniyle uçak 1 saat rötar yaptı..

Güncel / 3 Haziran 2021 Perşembe 21:21
Antalya-İstanbul uçağında taciz iddiası!

Olay, dün akşam Antalya Havalimanı'nda, Antalya- İstanbul seferi yapan uçakta meydana geldi. Uçağın kapıları kapatıldığı sırada 3 kadın, 2 erkek yolcunun sözlü tacizine maruz kaldıklarını söyleyip, durumu hostese iletti. Kabin amiri hostes, uçakta yaşananları pilota bildirdi. Bu sırada taraflar arasında tartışma çıktı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Taciz iddiası ve tartışmanın büyümesi üzerine pilot, durumu kuleye aktarıp polise bildirilmesini istedi. Antalya Havalimanı Koruma Şubesi Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uçağa girip, tacizde bulunduğu ileri sürülen erkek yolcular A.K ile Ö.K.'yi gözaltına aldı.

İFTİRA SUÇLAMASI

İki erkek yolcu taciz olayını kabul etmeyip, S.G., N.D. ve B.C.G. adlı kadın yolculardan 'iftira' suçuyla şikayetçi oldu. Uçakta yaşananları diğer yolcular cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Kadınların sinirden ağlaması da görüntülere yansıdı.

TEKRAR UÇAĞA BİNDİLER

Polis 3'ü kadın 5 yolcuyu polis merkezine götürüp ifadelerini aldı. İfade işleminin ardından yolcular tekrar uçağa bindirildi. Yaşanan tartışma nedeniyle Antalya-İstanbul uçağı yaklaşık 1 saatlik rötarın ardından havalandı.

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