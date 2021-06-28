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TÜRKSAT 5A Nedir? TÜRKSAT 5A Ne İşe Yarayacak?

Tükrsat 5A, Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde yer alan Cape Canaveral Üssü üzerinden uzaya gönderildi! 8 Ocak 2021 tarihinde uzaya gönderilen Türksat 5A, 4 aylık sürenin sonunda uzaya ulaştı. Dünya genelinde büyük yankı uyandıran haberin ardından Türksat 5A nedir? Türksat 5A özellikleri nelerdir? konuları gündeme geldi!

Güncel / 28 Haziran 2021 Pazartesi 14:31
TÜRKSAT 5A Nedir? TÜRKSAT 5A Ne İşe Yarayacak?

8 Ocak 2021 tarihinde uzaya gönderilen Türksat 5A uydusu test sürecini başarıyla tamamladı. Uydunun test sürecini başarıyla tamamlamasının ardından çeşitli sorular gündeme geldi. Sonucu merakla beklenen uydudan haber gelmesi üzerine açıklamalar yapılmaya başladı. Peki, Türksat 5A nedir? Türksat 5A kapsama alanı nedir? Türksat 5A özellikleri nelerdir?


Türksat 5A Nedir?

Türksat 5A, 8 Ocak 2021 tarihinde uzaya gönderildi. Haberleşme uydusunun uzaya gönderilmesinin ardından Türksat 5A nedir? gündem konusu oldu. Türksat 5A, 8 ocak 2021 tarihinde Türkiye saatine göre saat 05.15'te SpaceX firması tarafından uzaya gönderilen haberleşme uydusuna verilen isimdir.

Türksat 5a nedir?


Türksat 5A'nın Önemi Nedir?


Kasım 2017'de Türksat A.Ş ile yapılan sözleşmeyle birlikte AIRBUS D&S firması tarafından üretilen uydu haberleşmeyi sağlayacak. Bu uydurla birlikte Türkiye'nin aktif haberleşme uydusu sayısı 4'e yükselirken toplam uydu sayısı ise yediye çıkacak. Bu sebeple Türksat 5A'nın önemi nedir tartışmasına pek çok yanıt verilebilmektedir. Söz konusu uydu Türksat AŞ'ye yörüngedeyken teslim edilecektir.


Türksat 5A Kapsama Alanı Nedir? Türksat 5A Özellikleri Nelerdir?


Türksat 5A kapsama alanı nedir? son zamanlarda en çok merak edilen konulardan birisidir. Türksat 5A'nın teslim haberinin çıkmasının ardından kapsama alanı merak edilen uydu oldukça kapsamlı bir şekilde hazırlanmıştır. Uydu 12 kilowatt elektrik gücünde çalışabiliyor ve 23.5 ton ağırlığa sahiptir. Yörünge yerleşimi 31 derece hedeflenen uydunun fırlatılması için Falcon 9 roketi tercih edilmiştir. Türksat 5A kapsama alanı nedir konusunun gündem olması üzerine ise açıklama gecikmedi. Türksat 5A uydusunun frekans ve yörünge haklarının 30 yıl güvence altına alınması bekleniyor.

Türksat 5A haberleşme uydusu; Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i içine alan bölgede 1728 MHz kapasitesiyle haberleşme hizmeti ve TV yayıncılığı sağlayacak.

Türksat 5A Frekansları Değişecek mi?


Türksat 5A frekanlarının değişip değişmeyeceği konusunda henüz kesin bir açıklama gerçekleştirilmemiştir. Türksat 5A frekansları değişecek mi? sorusu ise yayının ardından netlik kazanacak.

Türksat 5a frekansları değişecek mi?

Türksat 5A Yayına Ne Zaman Başlayacak?


Türksat 5A uydusu yayına ne zaman başlayacak? Sorusunun sorulması üzerine yetkililerden açıklama geldi. Türksat 5A haberleşme uydusu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Türksat AŞ'nin yerleşkesi olan Gölbaşı'nda açılacak. Gölbaşı yerleşkesinde düzenlenecek olan Türksat 5A töreni 28 Haziran 2021 tarihinden itibaren hizmete başlayacak.
Türksat 5A frekansları değişecek mi? ve merak edilen diğer sorular 28 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşecek olan açılış konuşmasının ardından netlik kazanacak.

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