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Bilim insanlarından sevindiren aşı açıklaması!

Bir grup bilim insanının yaptığı çalışmaya göre, Pfizer-BioNTech ve Moderna aşıları Kovid-19'a karşı yıllarca koruma sağlayabileceği iddia edildi. Yeni çalışma ayrıca bu iki mRNA aşısının, aşı etkinliğini azalttığı söylenen "beta varyantı" da dahil olmak üzere, Kovid-19'un üç varyantına karşı etkili olan yüksek düzeyde nötralize edici antikorlar ürettiği belirtildi.

Güncel / 28 Haziran 2021 Pazartesi 19:46
Bilim insanlarından sevindiren aşı açıklaması!

New York Times'ın (NYT) ulaştığı bilgilere göre, bir grup bilim insanı, Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının insan vücudunda Kovid-19'a karşı yıllarca koruma sağlayabilecek güçlü bir bağışıklık reaksiyonu oluşturduğu yönünde deliller elde etti. Yeni çalışma ayrıca bu iki mRNA aşısının, aşı etkinliğini azalttığı söylenen 'beta varyantı' da dahil olmak üzere, Kovid-19'un üç varyantına karşı etkili olan yüksek düzeyde nötralize edici antikorlar ürettiğini gösterdi.

'BAĞIŞIKLIĞIMIZIN DAYANIKLI OLDUĞUNU GÖSTEREN İYİ BİR İŞARET'

Araştırmaya öncülük eden St. Louis'deki Washington Üniversitesi profesörü Ali Ellebedy, 'Bu, bağışıklığımızın aşıdan daha dayanıklı olduğuna gösteren iyi bir işaret' ifadesini kullandı. Nature dergisinde de yayımlanan çalışmada, her iki aşının da ilk dozundan yaklaşık dört ay sonra vücudun lenf düğümlerinde, bağışıklık hücrelerini gelecekteki enfeksiyonlara karşı koruma sağlamak için etkili bir şekilde eğiten germinal merkezlerin hala bulunduğu tespit edildi.

Bilim insanlarının araştırması, aşıların koronavirüsün diğer varyantlardan daha bulaşıcı olan 'delta varyantı'na karşı etkinliği konusunda ise bir tespitte bulunmuyor.

 
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