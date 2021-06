Ayşenur Arslan: Kılıçdaroğlu’nun danışmanı olsam ‘Sakın ha!’ derim!

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan, sosyal medyada dijital yayıncılık yapan Adem Metan'ın YouTube'daki ‘Peki Sonra' programına konuk oldu.



Metan'ın 'Bugün seçim olsa Kılıçdaroğlu'nu şanslı görüyor musunuz?' sorusuna cevap veren Arslan, “Hayır. Ben mesela Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olsam ki bana danıştığı yok yani şimdi hakkını da yemeyim. Ona derim ki: ‘Sakın ha, sakın ha!' Herkes gibi bende belki Mansur Yavaş'ı öneririm” ifadelerini kullandı.



BAŞKAN VE BAŞKAN YARDIMCISI ÖNERİSİ



Sonrasında çarpıcı açıklamalarına devam eden Arslan, şöyle konuştu: “Ama şu da olabilir: Amerika'da başkan ver yardımcısı birlikte seçilir bunun Türkiye'de olmaması için bir sebep yoktur. Bu yasal bir zorunluluk olmamakla birlikte önünde bir engelde yoktur. Kılıçdaroğlu ve Akşener biri başkan biri başkan yardımcısı gibi ikili olarak kampanya yapıp birlikte seçime giderlerse buradan bir şey çıkar. Ama dediğim gibi başka kombinasyonlarda herhâlde çıkacaktır daha çok zaman var.”



DEMET AKALIN'A SERT ELEŞTİRİ



Müzik zevkine dair de konuşan Ayşenur Arslan, Demet Akalın'ı örnek vererek sert bir eleştiride bulundu.



“Ben Türk popunu sevmiyorum. Üç cümleyi 33 kere tekrar eden, alt yapısı saçma, çok sesli olduğunu zanneden aslında tek sesle bas bas bağıran. Rockçıları kastetmiyorum” diyen Arslan, sözlerini şöyle tamamladı: “Mesela Demet Akalın'ın neden Türkiye'de en çok satan ve meşhur olan kişi olduğunu anladığım zaman zaten ‘hah ben erdim' deyip emekliliğimi isteyeceğim.”



“EKREM İMAMOĞLU'NU ÇOK BAŞARILI BULUYORUM” DİYEMEM



Metan'ın CHP'li Belediye Başkanlarını nasıl bulduğu ile ilgili sorusu üzerine Arslan, Ekrem İmamoğlu'nu çok başarılı buluyorum diyemem diyerek şöyle sürdürdü: “Ankara'yı bilmiyorum, gelen haberler üzerinden değerlendirebilirim: Mansur Yavaş'ı ona oy vermemiş olanların bile olumlu bulduğunu biliyorum. İstanbul'a gelince İstanbul'da kusura bakmasınlar ama her zamanki şantiye görüntüsünden farksız bir görüntü yok, her taraf delik deşik ve ruhum sıkılıyor. Ama Halk Ekmek operasyonunu başarılı bulduğumu söyleyebilirim, ona yapılan saldırıların, karşıtları tarafından kendi kalesine atılmış goller olduklarını düşünüyorum. Bir de şu son müsilaj meselesinde bunu İmamoğlu'nun suçu gibi gösterince birileri, güleyim mi kızayım mı bilemiyorum. Bakın bundan yıllar önce 2011 yılında CHP'den Balıkesir Milletvekili konuya dikkat çekerek bir önerge vermiş. 2016 ve 2017'de 2 tane rapor hazırlanmış, şimdi bunları dönüp de İmamoğlu'na bağlarsanız ayıp olur.”



“ORHAN GENCEBAY BENİM İÇİN ENİŞTE KAYINÇO UZAKTA BİR YERDE”



Metan'ın Orhan Gencebay hala Orhan Baba bence demesi üzerine, Arslan şöyle konuştu: “Birilerinin babası olabilir ama benim için enişte, kayınço uzakta bir yerde. Almayayım, görüşmeyelim… Ama İbrahim Tatlıses ben Star TV'deyken, villasının yanında bir duvar vardı o konuda haber yapmamı isterdi; hı hı İbrahim Bey der kapatırdım. Öyle bir uzaktan tanışıklığım var. Eski şarkılarını çok severim.”



“AZİZ YILDIRIM BENİ FENERBAHÇELİ ZANNEDİYORMUŞ”



Metan'ın hangi takımı tutuyorsunuz sorusu üzerine Arslan, Aziz Yıldırım beni Fenerbahçeli zannederek Topuk Yaylası'na davet etti diyerek sözlerini sürdürdü:



“Kumpas döneminde Aziz Yıldırım'a destek verdiğim için Aziz Bey beni Fenerbahçeli zannediyormuş, beni Topuk Yaylası'na davet etti. Güzel güzel anlattı “Aziz Bey yalnız söyleyeyim ben Fenerbahçeli değilim” dediğimde “Yapma ya!” dedi.”



“CHP İKTİDAR OLSA ŞU AN SARAYA YAKIN PEK ÇOK İSİM CHP'Lİ OLUR”



Arslan hep iktidarı eleştirmediğini, muhalefeti de eleştirdiğini söyleyerek sözlerini sürdürdü: “Birgün Gazetesi'nde yazarken muhalefete yönelik çok ağır eleştirilerim olmuştur, nitekim bir gün Kılıçdaroğlu ile karşılaştığımızda size çok ağır eleştiriler yapıyorum rahatsız oluyor musunuz dedim: ‘Hayır, istifade ediyorum' dedi. Şu kadar söyleyeyim Erdoğan meclise geldiğinde seneler önce, Kılıçdaroğlu da ayağa kalkıp alkışlamıştı, biz o zaman programda Hüsnü Mahalli ile beraberdik birbirimize baktık ve dedik ki: Biz CHP ayağa kalksın dediğinde bunu kastetmemiştik. Yarın öbür gün CHP iktidara gelse inanın, bugün sarayın yanında olan pek çok isim CHP'li olur; ben yine karşısında olurum, yine eleştiririm. Çünkü bizim işimiz esas olarak baştan sona bundan ibaret.”