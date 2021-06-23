‘Ne Var Ne Yok’ sezon finalinde büyük sürpriz!

Beyaz TV'de yayınlanan ve izleyicilerinin merakla beklediği 'Ne Var Ne Yok' programı bu hafta sezon finali bölümüyle ekranlara gelecek. Türker Akıncı'nın sunduğu program sezon finalinde seyircilerinin karşısına büyük bir sürprizle çıkacak.



Yerli ve milli silahlar üreten ve TSK'nın büyük ihtiyacını karşılayan Sarsılmaz silah fabrikasından canlı yayınla ekrana gelecek olan Ne Var Ne Yok programının konuğu güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar olacak. Fenomen program yarın akşam 23.30'da Beyaz TV'de yayınlanacak.

