Karadeniz'de sıcak dakikalar! İngiliz gemisine ateş açıldı!

Rus savaş gemisi, Karadeniz'de İngiliz destroyeri HMS Defender'a uyarı ateşi açtı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hamlenin İngiliz gemisinin Rus karasularından çıkarılması yapıldığı yer alırken, savaş uçaklarının da kullanıldığı belirtildi.



SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI



Karadeniz'de savaş alarmı verildi. Rusya'dan gelen bir son dakika haberine göre Rus savaş gemisi, geçtiğimiz hafta İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açılan İngiliz savaş gemisine ateş açtı. Olay, Karadeniz'in kuzeybatı kesiminde meydana geldi.



Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere'ye ait "Defender" savaş gemisinin, Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım'ın güneybatısında bulunan Felenk'te sınırı ihlal ettiği iddia edildi.



Bu nedenle "Su-24M" savaş uçağının havalandırıldığı belirtilen açıklamada, "Sınırları koruyan Rus gemisi, 12.06 ve 12.08'de İngiliz gemisine uyarı ateşi açtı. Su-24M, dokuz dakika sonra Defender gemisinin rotasına yönelik bombalama uyarısı yaptı." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada, Rusya'nın Karadeniz Filosu ve Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB) bağlı sınır muhafızlarının ortak eylemleriyle İngiliz savaş gemisinin sınırı terk etiği ve olayla ilgili İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliğindeki askeri ataşesinin Rusya Savunma Bakanlığına çağrıldığı kaydedildi.



İngiliz gemisinin ihlal yaptığı ileri sürülen Felenk, Kırım'ın kara suları içinde bulunuyor.



Karadeniz'de Rusya kara sularına 3 kilometre yaklaşarak kuralları ihlal ettiği söylenen İngiliz destroyeri HMS Defender'a uyarı ateşi açıldığını bildiren Rusya Savunma Bakanlığı, geminin Rus kara sularını terk etmesi için savaş uçaklarının da kullanıldığını duyurdu.



Moskova'dan yapılan açıklamada, İngiliz Kraliyet Donanması destroyeri HMS Defender'a açılan uyarı ateşinin ardından bir Rus jetinin de, geminin rotasına bombalar bıraktığı ifade edildi. Rus Su-24 jetlerinin Kırım yakınlarındaki güzergaha 4 bomba bıraktığı belirlendi.



Rus cephesinden gelen açıklamada, "HMS Defender, Rusya Federasyonu sınırını aşması halinde silahların kullanılacağı konusunda uyarılmıştı. Uyarıya tepki vermedi" ifadeleri yer aldı.



İNGİLTERE SAVUNMA BAKANLIĞI: UYARI ATEŞİ AÇILMADI



İngiltere Savunma Bakanlığı Basın Ofisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "HMS Defender'a uyarı atışı yapılmadı. Kraliyet Donanması gemisi, uluslararası hukuka uygun olarak Ukrayna karasularından zararsız geçiş yapıyor. Rusların Karadeniz'de bir topçu tatbikatı yaptıklarına ve denizcilik camiasına faaliyetleri hakkında önceden uyarıda bulunduklarına inanıyoruz. HMS Defender'a hiçbir atış yapılmadı ve rotasına bomba atıldığı iddiasını tanımıyoruz" denildi