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İletişim Başkanı Altun'dan basına saldırıya kınama!

İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın kaçak çiftliğinin yıkımı sırasında görüntü alan İHA muhabiri Mustafa Uslu, Türkkan'ın korumaları tarafından darbedildi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, çirkin saldırıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Görevi başında saldırıya uğrayan ve ağır şekilde darp edilen İHA Muhabiri Mustafa Uslu’ya şifalar diliyorum. Bu barbarlığı kınıyoruz." dedi.

Güncel / 22 Haziran 2021 Salı 18:08
İletişim Başkanı Altun'dan basına saldırıya kınama!

Kocaeli'de, İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Milletvekili Lütfü Türkkan'ın çiftliğindeki 15 kaçak yapının yıkımına başlandı. Çiftlikte bugün başlanan kaçak yapıların yıkımını haberleştirmek isteyen İHA muhabiri Mustafa Uslu, iddialara göre çiftlik çalışanı olduğu ileri sürülen 4 kişinin saldırısına uğradı. Darp edilen ve kamerası ile Drone'u zarar gören muhabirin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"BU BARBARLIĞI KINIYORUZ"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çirkin saldırıya sert tepki gösterdi. Altun, "Görevi başında saldırıya uğrayan ve ağır şekilde darp edilen İHA Muhabiri Mustafa Uslu'ya şifalar diliyorum. Bu barbarlığı kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Lütfü TürkkanMilletvekili

 
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