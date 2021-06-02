Dolar Neden Yükseliyor? Yatırım Yapılır mı?

Merkez Bankası tarafından alınan sabit faiz kararı sonrasında dolarda düşüş meydana gelse de dolar haziran ayı itibariyle zirve noktasına ulaştı. Pek çok yatırımcının gözü canlı dolar analizlerine giderken bu süreçte analistler 2021 yılı sonunda doların yeni zirvesine ulaşacağını belirtiyor. Faiz oranlarının artması, spekülasyonlar ve devletlerarası ilişkiler doların artmasının en önemli sebepleri arasında yer alıyor. Uzmanlar bu faktörlere dikkat edilerek yatırım yapılması adına yatırımcıları uyarıyor.





Dolar Kuru Düşecek mi?

Güncel Dolar Kuru Ne Kadar?

Dolara Yatırım Yapmak Mantıklı mı?

Dolar Yükselmeye Devam Edecek mi?

Merkez Bankası 2021 Dolar Tahmini

Döviz Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?

tarihi zamanlarınulaştı. Bu durum pek çok yatırımcının olumsuz etkilenmesine sebep olurken yeni yatırımcıların detaylı bir araştırma içerisine girmesine sebep oldu.Sorusunu soran yatırımcılarvekuru üzerinde tahmin yürütüyor.gerçekleştiren pek çok uzman ise analizlerindeuyarısı veriyor. Yatırımcılar dikkat etmeli çağrısını gerçekleştiren uzmanlar doların ani bir taban yapmasının olası bir durum olmadığını belirtiyor.2 Haziran 2021 dolar kuru 14.16 saati itibariyle 8.61 TL'dir.e doların zirve noktasına ulaşması sonrasında yeni zirveler deneyeceği söyleniyor. Uzmanlar bu konuda dolar ve altın yatırımının yatırımcıyı zarara uğratmayacağını belirtiyor. 2021 yılı haziran ayı itibariyleyapan kişilerin kâr edeceğie yer alıyor.değerlendirmek isteyen yatırımcılar için son uyarılar gerçekleştiriliyor.yapan uzmanlar yatırımcıların dolar daha yükselecek mi sorusuna doların yükselişinin devam edeceğinin haberini verdi. Enflasyon oranları, spekülasyonlar ve faiz oranları sebebiyle artan döviz kurunun bir süre daha yükseleceği uzmanların tahminleri arasında yer alıyor. Günlük olarak gerçekleştirilen analizler sonucunda en iyi yatırımınolduğu konusunda da çeşitli görüşler mevcut. Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez'dekurunun yükselişinin bir süre daha devam edeceğini belirtti.Uzmanlaruyarısı yaptı.Merkez Bankası (TCMB) mayıs ayı sonrasında anket verilerini açıkladı. Merkez Bankası yıl sonu dolar tahmini önceki anketlerde 8.78 olarak belirtilirken son yapılan ankette 8.95 olarak 2021 yıl sonu dolar tahmini yeni bir zirve halini aldı. Haziran ayı itibariyle gerçekleştirilen canlı dolar tahminleri ise doların bu seviyenin üstünü göreceği yönünde yer alıyor.Enflasyon oranının yükselişiyle beraber döviz kurlarında ani değişim meydana geldi. Bu durum dsorularını beraberinde getirirken pek çok yatırımcının döviz yatırımı hakkında düşünceleri değişti. Doların ani yükselişinin ardından yatırımcıların gözü yeniden döviz kurunu etkileyen faktörlere çevrildi.Döviz kurunun yükselmesi temelde dövize olan talebin artması ile gerçekleşir. Artan döviz arzı döviz kullanıcıları tarafından olumlu görülse de pek çok yatırımcı ve ülke ekonomisi ani çıkış ve düşüşlerden olumsuz etkilenmektedir. 2021 yılı itibariyle döviz kurunda gerçekleşen ani yükseliş para birimlerinin değer kaybetmesine sebep olurken pek çok ülkenin ekonomik durumunu olumsuz etkilemiştir.bu noktada pek çok döviz kullanıcısının aklına gelen sorular arasında yer alıyor. Döviz kurunu etkileyen faktörlerde olumlu yönde değişim olması durumunda döviz kurunda düşüş meydana gelecektir.Enflasyon oranı, döviz kurlarının yükselmesine sebep olan en önemli faktördür. Döviz yatırımcılarının enflasyon oranına göre hareket etmesi bu nedenle oldukça önemlidir. Düşük enflasyon oranının olması durumunda yatırımcıların zarar riski azalır ve hizmet ücretlerinde ani değişimler meydana gelmez. Risk barındırmayan düşük enflasyonun aksine enflasyon oranlarının yükselişiyle güvenilir yatırım yapmak zorlaşır. Enflasyon oranları arttığı sürece dolar kuru yükselecek demek mümkündür.Faiz oranları ülkelerin para birimlerinin değerlenmesi, döviz kazancının artması ve maddi gelir sağlanması adına önemli faktörlerdendir. Yabancı yatırımcıyı çeken faiz oranlarının ülkelere olan katkısı oldukça fazladır. Faiz oranlarındaki olumsuz denge ise euro ve doların artmasına sebep olacaktır.Kamu borcu, devletlerin sahip olduğu borç anlamına gelir. Kamu borcu yüksek olan devletlere döviz girişi yeterli miktarda olmayacağı için enflasyon oranı artar. Borçlanma dolar kurunun yükselmesine sebep olurken döviz kurunda değişimi meydana getirir. Bu faktörün yanı sıra politika ve devletlerarası ilişkilerin de dolar kuru üzerinde etkisi olduğundan söz etmek mümkündür. Yeterli yatırımların yapılmaması, devletlerarası olumsuz ilişkiler döviz kurunun olumsuz hareketlerinin esas sebepleridir.Ülkelerin para birimlerinde artışın sağlanması için spekülasyonların oldukça az olması gerekmektedir. Talep-kâr potansiyelinin azlığı üzerine ülkelerin para değerleri düşecektir. Bu sebeple talep seviyesini yüksek tutmak ve spekülasyonlara sebep olmamak dolar kurunun düşmesini sağlayacaktır.sorusu üzerine yoğunlaşan kişilerin tüm bu faktörleri göz önünde bulundurması gerekiyor. Tek bir sebepten doların yükselişi gerçekleşmemesi sebebiyle tek bir sebepten dolayı da düşüş gerçekleşmez.gerçekleştiren yatırımcıların bu konuyu geniş bir mercekte değerlendirmesi gerekmektedir.