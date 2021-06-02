Dolar Neden Yükseliyor? Yatırım Yapılır mı?

Merkez Bankası tarafından alınan sabit faiz kararı sonrasında dolarda düşüş meydana gelse de dolar haziran ayı itibariyle zirve noktasına ulaştı. Pek çok yatırımcının gözü canlı dolar analizlerine giderken bu süreçte analistler 2021 yılı sonunda doların yeni zirvesine ulaşacağını belirtiyor. Faiz oranlarının artması, spekülasyonlar ve devletlerarası ilişkiler doların artmasının en önemli sebepleri arasında yer alıyor. Uzmanlar bu faktörlere dikkat edilerek yatırım yapılması adına yatırımcıları uyarıyor.
Dolar Kuru Düşecek mi?
Dolar
tarihi zamanların en yüksek seviyesine
ulaştı. Bu durum pek çok yatırımcının olumsuz etkilenmesine sebep olurken yeni yatırımcıların detaylı bir araştırma içerisine girmesine sebep oldu. Şu anda dolar yatırımı yapılır mı?
Sorusunu soran yatırımcılar dolar
ve euro
kuru üzerinde tahmin yürütüyor. 2021 canlı dolar analizi
gerçekleştiren pek çok uzman ise analizlerinde dolar yükselecek
uyarısı veriyor. Yatırımcılar dikkat etmeli çağrısını gerçekleştiren uzmanlar doların ani bir taban yapmasının olası bir durum olmadığını belirtiyor.
Güncel Dolar Kuru Ne Kadar?
2 Haziran 2021 dolar kuru 14.16 saati itibariyle 8.61 TL'dir.
Dolara Yatırım Yapmak Mantıklı mı?
Canlı dolar analizlerind
e doların zirve noktasına ulaşması sonrasında yeni zirveler deneyeceği söyleniyor. Uzmanlar bu konuda dolar ve altın yatırımının yatırımcıyı zarara uğratmayacağını belirtiyor. 2021 yılı haziran ayı itibariyle dolar yatırımı
yapan kişilerin kâr edeceği canlı dolar analizlerind
e yer alıyor.
Dolar Yükselmeye Devam Edecek mi?
Döviz
değerlendirmek isteyen yatırımcılar için son uyarılar gerçekleştiriliyor. Canlı dolar analizi
yapan uzmanlar yatırımcıların dolar daha yükselecek mi sorusuna doların yükselişinin devam edeceğinin haberini verdi. Enflasyon oranları, spekülasyonlar ve faiz oranları sebebiyle artan döviz kurunun bir süre daha yükseleceği uzmanların tahminleri arasında yer alıyor. Günlük olarak gerçekleştirilen analizler sonucunda en iyi yatırımın altın
olduğu konusunda da çeşitli görüşler mevcut. Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez'de dolar ve euro
kurunun yükselişinin bir süre daha devam edeceğini belirtti.
Uzmanlar ‘DOLAR YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK'
uyarısı yaptı.
Merkez Bankası 2021 Dolar Tahmini
Merkez Bankası (TCMB) mayıs ayı sonrasında anket verilerini açıkladı. Merkez Bankası yıl sonu dolar tahmini önceki anketlerde 8.78 olarak belirtilirken son yapılan ankette 8.95 olarak 2021 yıl sonu dolar tahmini yeni bir zirve halini aldı. Haziran ayı itibariyle gerçekleştirilen canlı dolar tahminleri ise doların bu seviyenin üstünü göreceği yönünde yer alıyor.
Döviz Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Enflasyon oranının yükselişiyle beraber döviz kurlarında ani değişim meydana geldi. Bu durum dolar neden yükseliyor, daha yükselecek mi
sorularını beraberinde getirirken pek çok yatırımcının döviz yatırımı hakkında düşünceleri değişti. Doların ani yükselişinin ardından yatırımcıların gözü yeniden döviz kurunu etkileyen faktörlere çevrildi.
Döviz kurunun yükselmesi temelde dövize olan talebin artması ile gerçekleşir. Artan döviz arzı döviz kullanıcıları tarafından olumlu görülse de pek çok yatırımcı ve ülke ekonomisi ani çıkış ve düşüşlerden olumsuz etkilenmektedir. 2021 yılı itibariyle döviz kurunda gerçekleşen ani yükseliş para birimlerinin değer kaybetmesine sebep olurken pek çok ülkenin ekonomik durumunu olumsuz etkilemiştir. Dolar ne zaman düşer?
bu noktada pek çok döviz kullanıcısının aklına gelen sorular arasında yer alıyor. Döviz kurunu etkileyen faktörlerde olumlu yönde değişim olması durumunda döviz kurunda düşüş meydana gelecektir.
• Döviz Kurunu Etkileyen Faktörler: Enflasyon Oranı
Enflasyon oranı, döviz kurlarının yükselmesine sebep olan en önemli faktördür. Döviz yatırımcılarının enflasyon oranına göre hareket etmesi bu nedenle oldukça önemlidir. Düşük enflasyon oranının olması durumunda yatırımcıların zarar riski azalır ve hizmet ücretlerinde ani değişimler meydana gelmez. Risk barındırmayan düşük enflasyonun aksine enflasyon oranlarının yükselişiyle güvenilir yatırım yapmak zorlaşır. Enflasyon oranları arttığı sürece dolar kuru yükselecek demek mümkündür.
• Döviz Kurunu Etkileyen Faktörler: Faiz Oranları
Faiz oranları ülkelerin para birimlerinin değerlenmesi, döviz kazancının artması ve maddi gelir sağlanması adına önemli faktörlerdendir. Yabancı yatırımcıyı çeken faiz oranlarının ülkelere olan katkısı oldukça fazladır. Faiz oranlarındaki olumsuz denge ise euro ve doların artmasına sebep olacaktır.
• Döviz Kurunu Etkileyen Faktörler: Kamu Borçları
Kamu borcu, devletlerin sahip olduğu borç anlamına gelir. Kamu borcu yüksek olan devletlere döviz girişi yeterli miktarda olmayacağı için enflasyon oranı artar. Borçlanma dolar kurunun yükselmesine sebep olurken döviz kurunda değişimi meydana getirir. Bu faktörün yanı sıra politika ve devletlerarası ilişkilerin de dolar kuru üzerinde etkisi olduğundan söz etmek mümkündür. Yeterli yatırımların yapılmaması, devletlerarası olumsuz ilişkiler döviz kurunun olumsuz hareketlerinin esas sebepleridir.
• Döviz Kurunu Etkileyen Faktörler: Spekülasyon
Ülkelerin para birimlerinde artışın sağlanması için spekülasyonların oldukça az olması gerekmektedir. Talep-kâr potansiyelinin azlığı üzerine ülkelerin para değerleri düşecektir. Bu sebeple talep seviyesini yüksek tutmak ve spekülasyonlara sebep olmamak dolar kurunun düşmesini sağlayacaktır.
Dolar düşecek mi
sorusu üzerine yoğunlaşan kişilerin tüm bu faktörleri göz önünde bulundurması gerekiyor. Tek bir sebepten doların yükselişi gerçekleşmemesi sebebiyle tek bir sebepten dolayı da düşüş gerçekleşmez. Dolar kuru tahmini
gerçekleştiren yatırımcıların bu konuyu geniş bir mercekte değerlendirmesi gerekmektedir.