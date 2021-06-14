Hemşire Şebnem’in intiharında yeni gelişme!

İddiaya göre İzmir'de özel bir hastanede hemşirelik yapan 29 yaşındaki Şebnem Köker, hastanede 24 saat nöbet tuttuktan sonra 4 Haziran günü İzmir'den İstanbul'a gitti. Burada erkek arkadaşı ile Kadıköy'de bir pansiyonda kalan Köker, 6 Haziran gecesi pansiyonun 5. kattaki odasından demir korkuluklar üzerine düşerek hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan erkek arkadaş T.B., gözaltına alınırken baba Abdullah Köker ise T.B.'n ifadelerinin çelişkili olduğunu ve olayın intihar ya da kaza değil, cinayet olduğunu iddia etti.



SAVCILIKTAN TUTUKLAMA TALEBİ



Olaydan sonra gözaltına alınan T.B., emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Adliyedeki savcılık ifadesinin ardından ise şüpheli erkek arkadaş, 'Başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi' suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.



'ŞEBNEM ÇOK ALKOLLÜYDÜ'



Hakimlikteki sorgusunda T.B., hayatını kaybeden genç kadınla arasında duygusal ilişki olduğunu ifade ederek 'Aramızda bağrış oldu ama bu tamamen Şebnem'in alkollü olmasından kaynaklıdır. Ben bağırmasam beni dinlemeyecekti. Ben fiziksel bir temasta bulunmadım. Uzak durdum. 2 kere kendisini cam kenarında gördüm.' şeklinde olayı anlattı.



DÜŞME SESİNİ DUYMUŞ



Sorgusunun devamında şüpheli adam. 'Ben onu camdan uzak durması için uyardım. Salondayken bana içeri gitmemi söyledi. Benim bileğimi tutmak istersen tırnağı kırıldı. Alkolü ona ben içirmedim, kendisi içti. Sonrasında uyuyacağını söyledi. Beni görmek istemediğini söyleyince başka odaya gittim. Camlar açıktı. Yatarken pat diye bir ses duydum. Hafif ses duyduğum için bir şey yapmadım sonra sokaktan insan seslerini duydum.' şeklinde konuştu.



'SIRTINA 2 DEMİR GİRMİŞTİ'



Genç kadının yanına gittiğinde sırtına 2 tane demir girdiğini gördüğünü söyleyen T.B., 'Odada göremeyince aşağı baktım ve onu gördüm. Sonra koşarak yanına gittim. Ambulans geldi. Ben suçsuzum. Tutuksuz yargılanmama karar verilsin.' dedi.



ŞÜPHELİ ERKEK ARKADAŞ ADLİ KONTROLLE SERBEST



Şüpheli T.B., sorgusunun ardından hakimlikçe 'Başkasını intihara yönlendirme halinde intiharın gerçekleşmesi' suçundan yurt dışına çıkamama ve haftanın 2 günü imza atma şartılarıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.



