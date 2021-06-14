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Ankara'da yağış sonrası sel! Sokaklar göle döndü!

Ankara'da yağış nedeniyle araçlar sel suları altında kaldı. Ağaçlar ve tabelalar devrilirken, sağanak yağış taşkınlıklara yol açtı.

Güncel / 14 Haziran 2021 Pazartesi 22:35
Ankara'da yağış sonrası sel! Sokaklar göle döndü!

CHP'li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi gerekli önlemleri bir türlü alamayınca, Hafta boyu yağan sağanaklar Ankara'da hayatı felç etmeye devam etti. 

Yağış ile birlikte bazı ilçelerde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı bölgelerde de taşkın meydana geldi.

Yağış ile birlikte bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Vatandaşlar, suyla dolan iş yerlerini kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı.

BAŞKENT YİNE SELE TESLİM

Özellikle Yenimahalle ilçesinde etkili olan sağanakta oluşan taşkın nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Bazı araçlar suya gömülerek mahsur kaldı. Sürücülerden bazıları, su içinde kalan araçlarını iterek kurtarmaya çalıştı. Yer yer dolu yağışı da etkili oldu.

Etimesgut ilçesi Eryaman semtinde ise misket büyüklüğünde dolu yağdı. Yağışla birlikte şiddetli rüzgar da yaşamı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı zaman zaman 40 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi.

YAVAŞ'TAN TEYAKKUZDAYIZ PAYLAŞIMI! 

CHP'li Yavaş bu sabah saatlerinde yaptığı paylaşım ile ABB'nin gelen yağmuru bildiğini ancak hiçbir önlem almadığını adeta itiraf etti. Yavaş, 'Kıymetli hemşehrilerim, Kentimizde yarın sabah saatlerine kadar yağışın etkili olması beklenmektedir. Olası risklere karşı tüm birimlerimiz sahada ve teyakkuzdadır. Tedbirli olmanız gerektiğini ve bizlere Başkent 153 hattımızdan ulaşabileceğinizi hatırlatırım.' dedi ama Ankara'da yine sokaklar sele teslim oldu. 


Mansur Yavaş

 
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