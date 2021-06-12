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60 milyon doz koronavirüs aşısı çöpe atılacak!

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin Johnson&Johnson'ın Baltimore tesisinde üretilen 60 milyon doz koronavirüs aşısının atılmasını istediği iddia edildi. Yapılan açıklamada aşıların neden kullanılmayacağına yönelik detaylara da yer verildi..

Dünya / 12 Haziran 2021 Cumartesi 00:14
60 milyon doz koronavirüs aşısı çöpe atılacak!

ABD medyasında yer alan haberde, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) ilaç şirketi Johnson&Johnson'ın Baltimore kentindeki tesisinde üretilen 60 milyon doz Covid-19 aşısının atılmasını istediği öne sürüldü.

60 MİLYON DOZ ÇÖPE ATILACAK

Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında dünya genelinde aşılama kampanyaları hız kesmeden devam ederken, ABD basınında, Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) ilaç şirketi Johnson&Johnson'ın Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentindeki tesisinde üretilen 60 milyon doz Covid-19 aşısının atılmasını istediği iddia edildi.

YABANCI MADDE ETKİSİYLE KİRLENME...

Haberde, kontaminasyon (yabancı madde etkisi ile kirlenme) şüphesi nedeniyle aşıların kullanılamayacağı ve Baltimore'daki tesisi işleten sözleşmeli şirket Emergent BioSolutions'ın üretimde uygun adımları izlemediği konusunda uyarıldığı öne sürüldü. FDA'nın aşıların 10 milyon dozunun ABD'de dağıtılmasına veya diğer ülkelere gönderilmesine izin vereceği de ifade edildi.

Öte yandan Johnson & Johnson ve Emergent yetkilileri, söz konusu iddialar hakkında yorum yapmadı.

ÜRETİM DURDURULMUŞTU

Nisan ayında Baltimore tesislerinde yaklaşık 15 milyon doz Covid-19 aşısının, 2 maddenin karıştırılması nedeniyle ziyan olduğu itiraf edilmişti. Olayın ardından söz konusu tesisteki üretim durdurulmuştu. Yaklaşık 2 aydır kapalı olan tesisin yeniden açılıp açılmayacağına henüz karar verilmezken, FDA daha önce yaptığı açıklamada, tesis kayıtlarının ve üretici tarafından gerçekleştirilen kalite testlerinin sonuçlarının kapsamlı bir incelemesini yaptığını söylemişti.

ABD'de şimdiye dek uygulanan Johnson&Johnson aşıları, Baltimore'daki tesiste değil, Hollanda'daki fabrikada üretilmişti.

Hollanda

 
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