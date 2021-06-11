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MSÜ Tercih Sonuçları Açıklandı! MSÜ Sorgulama Ekranı

MSÜ tercih sonuçlarına sayılı saatler kala adaylar nefesini tuttu! Milli Savunma Üniversitesi 2021 Askeri Öğrenci Temini 2. Seçim Aşamaları Tercih sonuçları açıklandı. MSÜ tercih sonuçları…

Eğitim / 11 Haziran 2021 Cuma 13:22
MSÜ Tercih Sonuçları Açıklandı! MSÜ Sorgulama Ekranı

MSÜ mülakatlarına sayılı günler kala Milli Savunma Üniversitesi hakkında çeşitli sorular gündeme geliyor. İşte öğrencilerin merakla beklediği Milli Savunma Üniversitesi mülakat tarihi!

MSÜ Nedir?


MSÜ tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından pek çok kişinin aklına MSÜ nedir? sorusu geldi. MSÜ; Milli Savunma Üniversitesi'nin kısaltılmış ismidir. Her yıl gerçekleştirilen MSÜ sınavı ile kara, hava ve deniz harp okullarına öğrenci alımı gerçekleştirilmektedir.

MSÜ Tercih Sonuçları Açıklandı mı?


Milyonlarca adayın merakla beklediği MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? sorusu bugün gündeme geldi. Adayların aylar süren sınav maratonundan sonra MSÜ tercih sonuçları açıklandı! Sonuçların ardından merak edilen bir diğer soru ise 2021 MSÜ taban puanları oldu.

MSÜ Sorgulama Ekranı


MSÜ tercihlerinin açıklanmasının ardından MSÜ sorgulama ekranı gündeme geldi. Milli Savunma Üniversitesi sonuçları MSÜ'nün personel temin web sitesi üzerinden açıklandı.

MSÜ Sınavına Kaç Kişi Katıldı 2021?


ÖSYM tarafından açıklanan bilgiler doğrultusunda 2021 MSÜ sınavına katılan aday sayısı 451 bin 272'dir.

Milli Savunma Üniversitesi Bölümleri Nelerdir?


Milli Savunma Üniversitesi bölümleri nelerdir? Sorusunu soranlar için çeşitli fakülteler ve bu fakültelere bağlı eğitim bölümleri yer alıyor. İşte Milli Savunma Üniversitesi bölümleri!

2021 Deniz Harp Okulu Bölümleri Nelerdir?

2021 Kara Harp Okulu Bölümleri


•Endüstri ve Sistem Mühendisliği

•Elektronik Mühendisliği

•Makine Mühendisliği

•Bilgisayar Mühendisliği

•İnşaat Mühendisliği

•Uluslararası İlişkiler

•İşletme ve Yönetim Bilimleri

•Strateji ve Güvenlik

•Tarih

2021 Hava Harp Okulu Bölümleri Nelerdir?


•Havacılık ve Uzay Mühendisliği

•Endüstri Mühendisliği

•Bilgisayar Mühendisliği

•Elektronik Mühendisliği

2021 Deniz Harp Okulu Bölümleri Nelerdir?


•Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

•Bilgisayar Mühendisliği

•Gemi Makineleri Mühendisliği

•Makine Mühendisliği

•Endüstri Mühendisliği

MSÜ Sorgulama Ekranı

MSÜ Taban Puanları 2021


MSÜ tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından MSÜ taban puanları 2021 belli oldu. Adayların merakla beklediği MSÜ taban ve tavan puanları MSÜ tercih sonuçlarının ardından açıklandı.

MSÜ Taban Puanları 2021 Kadın


HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 357,930

KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 349,45152

DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan:349,45152

KARA Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 348,28242

MSÜ Taban Puanları 2021 Erkek


HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 326,09110

KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794

DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794

KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 275,41420

Milli Savunma Üniversitesi Nerede?


Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren pek çok aday Milli Savunma Üniversitesi nerede? Sorusunu merak ediyor. Milli Savunma Üniversitesi'nin pek çok şehirde yerleşkesi yer alıyor. Sınava giren tüm adayların tek bir okulda toplanması mümkün olmadığı için birbirinden farklı pek çok şehirde ve semtte Milli Savunma Üniversitesi yerleşkesi bulunmaktadır.

Milli Savunma Üniversitesi Hangi Şehirde?


•İstanbul

•Ankara

•İzmir

•Balıkesir

•Yalova

•Kocaeli

Milli Savunma Üniversitesi Bölümleri Nelerdir?

Milli Savunma Üniversitesi Hangi Semtte?


•Levent

•Yeşilköy

•Çankaya

•Gaziemir

•Çayhisar

•Altınova

•Derince

MSÜ Mülakatları Ne Zaman?


MSÜ sınavının tercihlerinin açıklanmasının ardından adaylardan MSÜ mülakatları ne zaman sorusu geldi. MSÜ mülakatlarının ne zaman gerçekleşeceği hakkında henüz net bir açıklama gerçekleştirilmedi. 2021 MSÜ mülakatlarının 2020 MSÜ mülakat tarihinden yola çıkarak temmuz ve eylül ayları arasında yapılacağı düşünülüyor. Adaylar tercih dönemini ÖSYM tarafından yapılacak açıklamalar doğrultusunda düzenleyecek.

MSÜ mülakatları ne zaman? Sorusunun cevabı ve diğer sorular ÖSYM'nin yayınlayacağı Milli Savunma Üniversitesi kılavuzu sonrasında belli olacak.

Milli Savunma BakanıÖsymOsym.gov.trÖsym KılavuzuÖsym Başkanı

 
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