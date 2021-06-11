MSÜ Tercih Sonuçları Açıklandı! MSÜ Sorgulama Ekranı

MSÜ mülakatlarına sayılı günler kala Milli Savunma Üniversitesi hakkında çeşitli sorular gündeme geliyor. İşte öğrencilerin merakla beklediği Milli Savunma Üniversitesi mülakat tarihi!





MSÜ Nedir?



MSÜ Tercih Sonuçları Açıklandı mı?



MSÜ Sorgulama Ekranı



MSÜ Sınavına Kaç Kişi Katıldı 2021?

Milli Savunma Üniversitesi Bölümleri Nelerdir?



2021 Kara Harp Okulu Bölümleri



2021 Hava Harp Okulu Bölümleri Nelerdir?



2021 Deniz Harp Okulu Bölümleri Nelerdir?



MSÜ Taban Puanları 2021



MSÜ Taban Puanları 2021 Kadın



MSÜ Taban Puanları 2021 Erkek



Milli Savunma Üniversitesi Nerede?



Milli Savunma Üniversitesi Hangi Şehirde?



Milli Savunma Üniversitesi Hangi Semtte?



MSÜ Mülakatları Ne Zaman?



MSÜ tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından pek çok kişinin aklınasorusu geldi. MSÜ; Milli Savunma Üniversitesi'nin kısaltılmış ismidir. Her yıl gerçekleştirilen MSÜ sınavı ile kara, hava ve deniz harp okullarına öğrenci alımı gerçekleştirilmektedir.Milyonlarca adayın merakla beklediğisorusu bugün gündeme geldi. Adayların aylar süren sınav maratonundan sonraaçıklandı! Sonuçların ardından merak edilen bir diğer soru iseoldu.MSÜ tercihlerinin açıklanmasının ardındangündeme geldi.MSÜ'nün personel temin web sitesi üzerinden açıklandı.ÖSYM tarafından açıklanan bilgiler doğrultusunda451 bin 272'dir.Sorusunu soranlar için çeşitli fakülteler ve bu fakültelere bağlı eğitim bölümleri yer alıyor. İşte•Endüstri ve Sistem Mühendisliği•Elektronik Mühendisliği•Makine Mühendisliği•Bilgisayar Mühendisliği•İnşaat Mühendisliği•Uluslararası İlişkiler•İşletme ve Yönetim Bilimleri•Strateji ve Güvenlik•Tarih•Havacılık ve Uzay Mühendisliği•Endüstri Mühendisliği•Bilgisayar Mühendisliği•Elektronik Mühendisliği•Elektrik ve Elektronik Mühendisliği•Bilgisayar Mühendisliği•Gemi Makineleri Mühendisliği•Makine Mühendisliği•Endüstri MühendisliğiMSÜ tercih sonuçlarının açıklanmasının ardındanbelli oldu. Adayların merakla beklediğiMSÜ tercih sonuçlarının ardından açıklandı.HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 357,930KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 349,45152DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan:349,45152KARA Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 348,28242HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 326,09110KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 275,41420Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren pek çok adaySorusunu merak ediyor. Milli Savunma Üniversitesi'nin pek çok şehirde yerleşkesi yer alıyor. Sınava giren tüm adayların tek bir okulda toplanması mümkün olmadığı için birbirinden farklı pek çok şehirde ve semtte Milli Savunma Üniversitesi yerleşkesi bulunmaktadır.•İstanbul•Ankara•İzmir•Balıkesir•Yalova•Kocaeli•Levent•Yeşilköy•Çankaya•Gaziemir•Çayhisar•Altınova•DerinceMSÜ sınavının tercihlerinin açıklanmasının ardından adaylardansorusu geldi. MSÜ mülakatlarının ne zaman gerçekleşeceği hakkında henüz net bir açıklama gerçekleştirilmedi. 2021 MSÜ mülakatlarınıntarihinden yola çıkarak temmuz ve eylül ayları arasında yapılacağı düşünülüyor. Adaylar tercih dönemini ÖSYM tarafından yapılacak açıklamalar doğrultusunda düzenleyecek.Sorusunun cevabı ve diğer sorular ÖSYM'nin yayınlayacağı Milli Savunma Üniversitesi kılavuzu sonrasında belli olacak.