Maske zorunluluğu ve pazar kısıtlaması kalkacak mı? Kabine Toplantısı'nın tarihi değişti!

Bugün yapılması planlanan Kabine Toplantısı, Başkan Erdoğan'ın programındaki yoğunluk nedeniyle 21 Haziran'a ertelendi. Erdoğan, 1 Haziran'daki Kabine Toplantısı'nın ardından kademeli normalleşme planını açıklamış ve koronavirüsle mücadelede yeni dönem başlamıştı.Kritik kararların alındığı toplantının ardından bu haftaki Kabine Toplantısı'nın NATO Liderler Zirvesi nedeniyle 10 Haziran perşembe (bugün) yapılacağı açıklanmıştı.



ERDOĞAN EURO 2020'NİN AÇILIŞ MAÇI İÇİN ROMA'YA GİDECEK



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma günü Euro 2020'nin açılış maçı olan Türkiye - İtalya müsabakası için Roma'ya gideceği; ardından Brüksel'deki NATO Zirvesi'ne katılacağı öğrenildi.



KABİNE'DE GÜNDEM NORMALLEŞME



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının en önemli gündem maddesi koronavirüs salgınıyla mücadele olacak. Toplantıda, Kovid-19'la mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak.



Güvenlik konularının da görüşülmesi beklenen toplantıda, yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları konusunda kabinenin bilgilendirilmesi bekleniyor. Ekonomik gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, dış politikaya ilişkin de değerlendirmeler yapılacağı öngörülüyor.



KABİNE TOPLANTISI'NDA YENİ KARARLAR ALINACAK MI?



Koronavirüs vaka sayılarının seyrinin değerlendirileceği Kabine Toplantısı'nda yeni kararlar alınıp alınmayacağı da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Başkan Erdoğan'ın kritik toplantı sonrası bu konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor. Mevcut tedbirlerin haziran ayı boyunca devam edileceği kulis bilgileri arasında.



PAZAR GÜNÜ KISITLAMASI KALDIRILACAK MI?



Yeni normalleşme planında 1 Haziran'dan itibaren hafta sonu cumartesi günü için sokağa çıkma kısıtlaması saat 22.00'da başlayacak şekilde güncellenmiş, pazar günü ise tüm gün kısıtlama uygulanması kararı alınmıştı. Pazar günü kısıtlamasının da kaldırılıp kaldırılmayacağı Başkan Erdoğan'ın açıklamasının ardından belli olacak.



MASKE YASAĞI KALKACAK MI?



Kabine toplantısının bir diğer önemli maddesi, koronavirüsle mücadele çerçevesinde gevşetilen bazı sınırlamaların vaka sayılarına nasıl yansıdığı olacak.



Toplantıda aşılamadaki son durumun yanı sıra sokakta maske yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağı konusu da gündeme gelecek.

