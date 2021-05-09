Başkan Erdoğan'dan Danıştay'ın 153. yıl dönümü için mesaj!

Başkan Erdoğan'dan Danıştay'ın 153. yıl dönümü için mesaj!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Danıştay'ın 153. kuruluş yıl dönümü için bir mesaj yayınlandı. Erdoğan, “Şura-yı Devlet adıyla kurulduğu 1868 yılından bugüne, ülkemizin yargı sisteminin işleyişinde etkin bir role sahip Danıştay’ın 153. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." ifadelerini kullandı.