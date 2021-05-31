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Ataşehir’de yağmur suyu çukurlara doldu, sürücüler kaza yaptı

Enerji iletim hatları için çalışma yapılan yollarda yağmurun etkisi ile çökme meydana geldi. Su dolu çukurları fark edemeyen sürücüler, çukura düşerek mahsur kaldı.

Güncel / 31 Mayıs 2021 Pazartesi 15:23
Ataşehir’de yağmur suyu çukurlara doldu, sürücüler kaza yaptı

İstanbul’un Ataşehir ilçesi Kayışdağı Mahallesi Uslu Caddesi üzerinde, yaklaşık 10 gündür yer altı enerji hatları döşeme çalışması devam ediyordu.

Sabah saatlerinde etkili olan yağmur nedeni ile çalışma yapılan bazı bölgelerde toprak zemin çöktü, çukurlar oluştu.

Çukurlara dolan sular nedeni ile sürücüler zor anlar yaşadı.

Sokaklardan caddeye çıkmak isteyen bir kamyonet ve bir otomobil, su ile dolmuş çukuru fark edemeyince çukura düştü.

Mahsur kalan sürücüler araçlarını hareket ettiremeyince, devreye itfaiye ekipleri ile çekiciler girdi.

Kurtarılan araçlarda maddi hasar meydana geldiği görüldü.



SOKAKLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Çalışmaların ardından bazı alanların betonlandığı görülürken bazı yerlerin ise yalnızca toprak ile kapatıldığı görüldü.

Trafik ekipleri tarafından sokaklar trafiğe kapatıldı.




"ARACIN ÖN TAKIMLARI GİTTİ"

Kaza nedeni ile kamyoneti zarar gören Adem Kaya, yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti:

"Sabah işe gidecektik. Burada mağdur olduk. Burayı kazmışlar ama beton dökmemişler. Araba içerisine girince mağdur olduk. Aracın ön takımları gitti. İtfaiyenin yardımı ile çıkabildik.”



"ALTINI İYİ DOLDURMAMIŞLAR"

Otomobilin sürücüsü Bekir Şentürk ise, “Yukarıdan aşağı gelirken araba bir anda oturdu. Burada herhalde altını iyi doldurmamışlar. Araba böyle kaldı. İtfaiyeden ve çekicilerden yardım istedik.” ifadelerini kullandı.


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