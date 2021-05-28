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İzmir'de Ali Babacan’a 'davanı sattın' tepkisi

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, İzmir Kemeraltı Çarşısı’ndaki esnaf ziyareti sırasında bir vatandaşın “Davanı sattın” tepkisiyle karşılaştı.

Güncel / 28 Mayıs 2021 Cuma 10:31
İzmir'de Ali Babacan’a 'davanı sattın' tepkisi

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin İzmir il binasının açılışına katılmak üzere İzmir'i ziyaret etti.

Açılışta, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Babacan, daha sonra tarihi Kemeraltı Çarşısı'na da yürüyerek gitti.

VATANDAŞTAN BABACAN'A AĞIR ELEŞTİRİ
Yol boyunca esnaflarla sohbet eden Babacan, bir vatandaşın tepkisi ile karşılaştı.

Babacan'ın esnaflarla sohbet ettiği sırada sokaktan yürürken konuşmaya başlayan vatandaş, “Davasını satan, yanındakini de satar. Davanı satmayacaksın. Yarın size de yapacak aynısını unutmayın. Göreceksiniz.' dedi.

'BİN TANE OYUM OLSA BİR TANESİNİ VERMEM'
Babacan'a olan tepkisini dile getirmeye devam eden şahıs sözlerini, 'Böyle bir karakter olmaz. Bin tane oyum olsa bir tanesini vermem. Eleştiri hakkımız var. Onu satan, yarın arkadaşını satar. Bu bir gerçek.” şeklinde sürdürdü.

Şahıs, polis ekipleri tarafından alandan uzaklaştırıldı.

Ali Babacan


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