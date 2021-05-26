HPD'li Pervin Buldan'dan Millet İttifakı'na flaş çağrı!

Bölücü terör örgütü PKK'nın yayın organlarından Medya Haber TV'ye program konuğu olan HDP'li Pervin Buldan, ittifak ortaklarına 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için çağrı yaptı.



"YENİDEN BİR ARAYA GELMELİYİZ"



Muhalefet partilerinin Türkiye'nin geleceğini düşünüyorsa, yeniden HDP ile bir araya gelmesi gerektiğini vurgulayan Buldan, "Bizim bir araya gelmemiz kaçınılmaz bir mesele haline geldi." ifadelerini kullandı.



Buldan sözlerinin devamında, "Yeter ki bu meselelerde herkes hem fikir olsun, kararlı ve cesur olsun. Böylesi cesur adımlara ihtiyaç var. Cumhur İttifakı'na karşı bunu bir güç birliğine çevirebilirsek, seçimlerde de başarılı olabiliriz" dedi.