'FETÖ'cü muhabire Musab ismini Fethullah Gülen vermiştir '

Beyaz TV'de her pazar yayınlanan, Türker Akıncı'nın sunduğu Ortak Akıl programında konuşan Hüseyin Gülerce, çarpıcı bir tahminde bulundu.



Gülerce, Bakan Varank'a sorduğu soruyla provokasyon yapan FETÖ bağlantılı muhabirin isminin Fethullah Gülen tarafından verildiğini söyledi. Muhabirin Anadolu Ajansı'na nasıl alındığının araştırılmasını isteyen Gülerce, FETÖ'nün bu şekilde pek çok kişi isim verdiğini ve Musab ismini de sıklıkla tercih ettiğini söyledi.



