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Türkiye'nin beklediği açıklama geldi! 'Bu iş bitmiştir'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Haziran ayında 20 üstü herkesin aşılanacağını belirterek "Bu iş bitmiştir. Sorun çözülmüştür" dedi.

Güncel / 22 Mayıs 2021 Cumartesi 10:06
Türkiye'nin beklediği açıklama geldi! 'Bu iş bitmiştir'

Gazeteci Ahmet Hakan, koronavirüs (Covid-19) salgınının Türkiye'deki seyriyle ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile gerçekleştirdiği görüşmeyi aktardı.

Buna göre Koca, "Türkiye’nin aşı sorunu halloldu, bu iş bitti diyebilir misiniz?" sorusuna "Bu iş bitmiştir. Sorun çözülmüştür" yanıtını verdi.

Bu noktada Ahmet Hakan, bu zamana gelen aşılarda şöyle bir uygulama yapıldığını söyledi: "Gelen aşıların ikinci dozu yedekleniyor ve elde tutuluyordu. Belli bir sürenin ardından da yedeklenen o aşılar yapılıyordu."

Mayıs sonu /haziran başı itibarıyla gelecek olan 30 milyon aşı için böyle bir uygulama yapılmayacağını belirten Hakan, Koca'nın "30 milyon aşıyı, 30 milyon kişiye yapacağız. BioNTech’in birinci dozu, yüzde 78 oranında bir koruma sağlıyor. O korumadan yararlanacağız. Bu bizim için önemli bir kazanım olacak. Böylece yaza daha güvenli girmiş olacağız" dediğini aktardı. Hakan, Koca'nın açıklamalarını aktardığı yazısına şöyle devam etti:

"Bakan Koca, ikinci doz aşının, ikinci parti aşıların gelmesiyle yapılacağını söyledi. Yani birinci dozu yaptırmış olanlar, temmuz ayında ikinci dozu yaptırmış olacaklar.

'Haziranda 20 yaş üstü herkes aşılanacak'

Ve bu yeni gelişmeyle birlikte Bakan Koca, 'Haziranda 50 yaş üstü aşılanacak' sözünü de revize etti. Yeni açıklaması şöyle Bakan Koca’nın: 'Haziranda 20 yaş üstü herkes aşılanacak.' Konuşurken bir hesaplama yaptı Fahrettin Koca. Yaptığı hesaplamaya göre BioNTech aşısı, tüm Türkiye’nin aşılanmasına fazlasıyla yetiyor.

Sonucu rakamlarla ortaya koyan Koca şu önemli açıklamayı yaptı: 'Sputnik ve Sinovac’la yaptığımız anlaşmalar var. Oralardan gelecek aşılar var. O aşıları da bekliyoruz. Ama bugün öyle bir noktadayız ki. Sputnik ve Sinovac hiç gelmese bile sorunumuzu çözmüş durumdayız."

'Derin bir 'oh' çekmiş gibiydi'

Ahmet Hakan, salgın süresinde de Bakan Koca ile defalarca konuştuğunu, bu konuşmalarda hep "Kaygılıydı. İhtiyatlıydı. Karamsarlığını bastırmaya çalışıyordu. Yakınıyordu. Tünelin ucunu göremiyor gibiydi" izlenimini edindiğini aktardı.

Dünkü konuşmalarında ise bambaşka izlenimler edindiğini belirten Hakan, "Tüm kaygıları sona ermişti. Umudu tavan yapmıştı. İhtiyatı elden bırakmıyordu ama özgüveni de yükselmişti. İşi garantiye almış gibiydi. Tünelin ucunu değil, tünelden çıkışı görmüş gibiydi. Velhasıl. Derin bir 'oh' çekmiş gibiydi" ifadesini kullandı.

Hakan, sözlerini "Hafta içi belli sürelerde sokak yasakları, kafe ve restoranların kapanması, işyerlerine getirilen sınırlandırmalar falan. Hepsi ama hepsi tarih olacak. Türkiye’nin büyük aşı hamlesinin ardından" diye noktaladı.

Çok şükür bu tür yasaklara veda edeceğiz.

Bakan Fahrettin Koca, bundan sonraki sürecin ipucunu şöyle verdi:

'Aşının yaygın olarak yapılmasıyla birlikte artık kapanmadan ziyade kişisel korunmanın esas olduğu bir sürece geçeceğiz. Kişisel kontroller olacak. Kişisel koruyucu tedbirleri arttıracağız. Yasaklamaları ise azaltacağız.'

Çocuklara da aşı

PEKİ ya 20 yaş altı? Peki ya çocuklar? Onlar ne zaman aşı olacak? Bakan Koca, bu konuda da önemli bilgiler verdi:

'BioNTech aşısının 16 yaşa kadar bir sorun teşkil etmediği otoriteler tarafından tespit edildi. ABD, 16 yaşa kadar aşı yapıyor. Biz de eylül sonuna kadar 16 yaş üstünü aşılamış oluruz diye düşünüyorum. Bu arada BioNTech’in 12 yaş üstüne yapılıp yapılamayacağına dair bir araştırma var. O araştırmanın sonucu birkaç hafta içinde netleşecek. O durumda da 12 yaşa kadar inebiliriz.'


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