Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplandı!

Esnafın gözü-kulağı bugün yapılacak kabine toplantısında.Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.15'te başladı. Kabine toplantısının ağırlıklı gündemi esnafa yönelik yapılacak çalışmalar ve yeni müjdeler olacak.



ESNAFA MÜJDELER NELER OLACAK?



TESK'in esnafın tüm borçlarının yıl sonuna kadar ertelenmesini istediğini hatırlatarak bu yönde bir müjde gelebileceğine işaret etti.



DESTEK PAKETİ...



Lamia Ayhan, "Esnafa yönelik kamu bankaları tarafından destek paketleri açıklanmıştı. Yine müjdeler arasında bunun da olması ihtimali var. Ayrıca; üreticiye yönelik müjdeler de verilmesi bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanı da bayramdan sonra açıklanacağını söylemişti bu müjdelerin (çay, hububat, bakliyatta alım fiyatlarının açıklanması)" ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.15'te başladı