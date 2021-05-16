Numan Kurtulmuş'tan muhalefeti üzecek açıklamalar!

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş A Haber'de katıldığı canlı yayında flaş açıklamalarda bulundu.



İşte Kurtulmuş'un sözlerinden öne çıkanlar;



"KİMSE Z KUŞAĞINA HAKSIZLIK ETMESİN"



Rakamsal olarak gençlik teşkilatı olarak AK Parti'nin üye sayısı, çok sayıda partinin genel üye sayısından daha fazladır. Gençler arasında son derece aktif olarak çalışıyoruz. Hizmetleri daha iyi anlatıp bu negatif algıları kırmalıyız. Z kuşağını kimse babasının malı olarak görmesin. AK Parti kapsayıcı ve kuşatıcı bir partidir. 15 Temmuz'da Z kuşağının ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Gençlerimiz o gece ülkemizin geleceğine sahip çıktı. Kimse onlara haksızlık etmesin. Kimse onları çantada keklik görmesin.



TAM KAPANMA SONRASI



Koronavirüse ait bütün veriler takip ediliyor. Tedbirler buna göre bazen sıkılıp bazen gevşetiliyor. Tam kapanma sonrası kademeli bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Millet olarak fedekarlık yapıyoruz. Samimi olarak muhalefetin fikirlerini dinlemeye hazırız.



ERKEN SEÇİM İDDİALARI



Başkan Erdoğan'ın helallik isteme konusuna değinen Kurtulmuş "Bu olay sonrası hemen erken seçimi gündeme getirmek iyi niyet göstergesi değildir. Sandıkta helalleşme değil hesaplaşma olur" ifadelerini kullandı. "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın söylediği insani söze rağmen buradan siyaset üretmek anlaşılır gibi değil" diyen Kurtulmuş dengeyi koruyarak yollarına devam edeceklerini söyledi.



ESNAFA YÖNELİK AÇIKLAMALAR



Pandemi döneminde de üretimin durmaması gerektiğini söyleyen Kurtulmuş, esnafa yönelik eksiklikleri tespit edip ilave destekleri sürdüreceklerini ifade etti. Kurtulmuş vatandaşların tedbirler konusundaki hassasiyetini sürdürmesi gerektiğini ifade etti.



MASKELERDE "BEN AŞILANDIM" YAZISI



Bu konuda maskenin üzerine bunu yazmaya gerek var mıydı bilmiyorum. Turizm sektöründe çalışan kişilerinde bunun olması turistler için bir güvencedir. En azında psikolojik olarak rahatlatır. Ama maskeye bu yazı yazılmayabilirdi.



1 HAZİRAN'A KADAR HEDEF NE?



Uzmanlar bu haftanın çok kritik olacağını ifade ediyor. Tüm rakamlara bakılacak. Hastalığı bütünüyle ortadan kaldırmak istiyoruz.Tüm uygulamalara bakılacak ve sonrasında bir karar verilecek.



ERKEN SEÇİM İÇİN NE GEREKLİ? ANKETLERDE SON DURUM NE?



Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçim 2023'te, genel yerel seçimler ise 2024 yılında yapılacaktır. Erken seçim için iki koşulun oluşması gerekiyor. Siyasetin bir tıkanmışlığı söz konusu değildir. Siyasi şartların olgunlaşmadığı bir dönemde erken seçime gidilmez. Muhalefet algı yapıyor. Sanki onların oyu çok artmış ve Erdoğan'ın oyları düşmüş gibi bir algı yapılıyor. Tüm araştırmalarda AK Parti şu an açık ara birinci partidir. Erken seçim bir matematik işidir. Seçimler vaktinde olacak.



KILIÇDAROĞLU ADAY OLACAK MI?



Kılıçdaroğlu adaylık konusunda net bir tavır içerisinde değil. İttifakın temel meselelerinde farklılıklar var.



ÜMMET DÜŞMANLARINA...



Ümmet lafından rahatız olanlar da bu rahatsızlıklardan vazgeçsinler. Bu milletimiz ümmetin bir öncüsü olarak yoluna devam ediyor. Nasıl birçok haksızlık geride kaldıysa, nasıl Ayasofya zincirlerinden kurtulduysa inşallah Mescid-i Aksa zincirlerinden kurtulacaktır.





