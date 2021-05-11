İsrail Gazze Şeridi'nde bulunan 13 katlı binayı vurdu

İsrail
, günlerdir sürdürdüğü insanlık dışı eylemlere dozunu artırarak devam ediyor. İşgalci İsrail
güçlerinin Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate gece yarısı ses bombaları ve plastik mermilerle saldırmasıyla başlayan şiddet olayları füzeli saldırılara dönüştü.
10'U ÇOCUK 28 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Günlerdir insanlık dışı sahnelerin yaşandığı ülkede son olarak Hamas tehdidini bahane eden İsrail
, Gazze'ye hava saldırısı düzenlemiş, roketlerin vurduğu Gazze'de 10'u çocuk olmak üzere 28 Filistinli şehit olmuştu.
ULUSLARARASI BASIN SESSİZ KALDI
Dünyanın gözü önünde, İsrail
eliyle başlatılan terör olayları, uluslararası basında adeta Filistinlilerin üzerine yıkılmaya çalışıldı. İsrail
ile olan siyasi ilişkileri çerçevesinde yaşanan olayları "terör" veya "İsrail
şiddeti" olarak yansıtmaktan kaçınan birçok medya kuruluşu, yaşanan olayların tamamen karşılıklı ve eşit şartlarda yapılan misillemeler olarak yansıtmaya çalıştı.