İstanbul trafiğinde 'tam kapanma' etkisi

Türkiye genelinde 81 ilde 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan uygulama nedeniyle İstanbul'da daha önce özellikle haftanın ilk günü sabah saatlerinde oluşan trafik yoğunluğu, bugün görülmedi.



Haftanın ilk iş gününde kısıtlamalardan muaf olanlar araçlarıyla trafiğe çıkarken, polis ekiplerinin de denetimleri sürüyor. Ekiplerin yaptığı denetimlere bağlı zaman zaman trafikte kısmi yoğunluk gözleniyor.



İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.10 itibarıyla yüzde 11 oldu.