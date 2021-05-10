İsrail polisi Mescid-i Aksa'da AA kameramanını darbetti

İsrail polisinin saldırısında Ebu Rumeyle'nin kıyafetleri yırtılırken, plastik mermiyle göğsünden vurulan Haruf'a hastanede ilk müdahale yapıldı.



Sabah namazı sonrası İsrail polisi, Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etti.



İsrail polisinin müdahalesinde şu ana kadar 215 Filistinli yaralandı.