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İmamoğlu 2015'ten beri üretim yapan serayı yeniden açtı!

Yerel seçimlerde göreve gelen CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, vaatlerini yerine getirmek bir yana, AK Parti’nin eski çalışmalarını kendisi yapmış gibi göstermeye devam ediyor. İmamoğlu’nun bugün açılışını yaptığı mevsimlik seranın, Kadir Topbaş döneminde projelendirilip 2015 yılında hizmete alındığı ortaya çıktı.

Güncel / 09 Nisan 2021 Cuma 18:42
İmamoğlu 2015'ten beri üretim yapan serayı yeniden açtı!

2015'ten 2019'a kadar kesintisiz hizmet veren serada üretimin bizzat CHP'li İBB Başkanı tarafından durdurulduğu öğrenildi. Metruk halde bırakılan sera 2 yıl sonra ancak açılabildi.

Konuyla alakalı açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "İBB Başkanı'na teşekkür ediyorum. AK Parti dönemi icraatlarını tanıtmaya devam ediyor. Bugünkü tanıtım filmini de Kemerburgaz'da çekmiş. 2015 yılından beri üretim yapan serayı yeniden açmış." dedi.



Kadir Topbaş'ın İBB Başkanlığı döneminde, çöpten elde edilen elektrik enerjisiyle çalışan mevsimlik sera projesi hazırlandı. Kemerburgaz'da yapımına başlanan proje 18 Mayıs 2015 tarihinde resmi açılışla hizmete başladı.

2015'TEN BERİ KESİNTİSİZ FAALİYETTEYDİ

Açıldığı günden beri serada üretim kesintisiz devam etti. 2019 yılında CHP'li yönetimin iş başına gelmesiyle çalışmalar durduruldu. 2 yıldır ihmal edilen sera, metruk bir halde kaderine terk edildi.



ÖNCE ÜRETİMİ DURDURDU, SONRA KENDİ YAPMIŞ GİBİ AÇTI

CHP'li İBB Başkanı, önce çalışmaları durdurup 2 yıldır işlevsiz bıraktığı serayı yeniden açtı. Bugün yapılan açılış töreninde, Kadir Topbaş döneminde yapılan projeyi kendi yapmış gibi pazarladı. Üstelik seranın açılışına dair 2015 tarihli haber, İBB iştiraki İSTAÇ'ın resmi sitesinde de mevcut. ( https://www.istac.istanbul/tr/medya-ve-duyurular/haberler-ve-duyurular/copten-elde-edilen-elektrik-enerjisi-atik-isisi-ile-calisan-mevsimlik-seramizin-acilis-yapildi- ) Yönettiği kurumlardan dahi haberi olmayan CHP'li İBB Başkanı, 2 yıldır tek bir eser inşa edemediği İstanbul'da, AK Parti dönemine ait icraatları üzerinden reklam yapmaya devam ediyor.

İBB BAŞKANI YENİ TANITIM FİLMİNİ KEMERBURGAZ'DA ÇEKTİ

Konuyla alakalı AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de bir açıklama yaptı. İBB Başkanı'nın tüm mesaisini, AK Parti projelerini yeniden tanıtarak geçirdiğine dikkat çeken Kabaktepe, "İBB Başkanı'na teşekkür ediyorum. AK Parti dönemi icraatlarını tanıtmaya devam ediyor. Bugünkü tanıtım filmini de Kemerburgaz'da çekmiş. 2015 yılından beri üretim yapan serayı yeniden açmış. Kadir Ağabeyimizi bir kez daha rahmetle anıyorum. Bu proje de onun zamanında yapılmıştı." dedi.

Ak PartiKadir Topbaş

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