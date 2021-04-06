USD (Alış - Satış) : 8,14 - 8,16 EURO (Alış - Satış) : 9,62 - 9,64

104 akademisyenden104 emekli amirale kınama!

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Akademisyenleri, Emekli Amirallerin yayınladığı utanç metnine karşı yeni bir bildiri yayınladı. Akademisyenler, “Kimden ve nereden olduğuna bakmaksızın, bu necip milletin bekasına yönelik her türlü tehdidi, yaklaşımı, söylemi reddediyor, 104 emekli amiralin hadlerini aşan bir bildiriyle gündem oluşturarak kaos yaratma çabalarını şiddetle kınıyoruz” dedi.

Güncel / 06 Nisan 2021 Salı 15:58
104 akademisyenden104 emekli amirale kınama!

Emekli amirallerin yayınladığı bildirinin, son yıllarda jeopolitik vizyonuyla yücelen ülke Türkiye'ye karşı harekete geçen dış mihrak aksiyonlarıyla zamanlama paydaşlığı açısından da düşündürücü olduğu vurgusu yapılırken; hiçbir bildirinin ya da yaratılmaya çalışılan kaos ortamının millet nezdinde karşılık bulma şansının olmadığının altı çizildi.

104 Akademisyenin imzaladığı bildiride şu ifadeler yer verildi:

Geçtiğimiz gün gece yarısında, 104 emekli amiralin imzasıyla yayınlanan bildiri, örtük bir vesayet teşebbüsüdür. Demokrasiyi işlevsizleştirmeye kasteden bu girişim, hem milli iradeyi değersizleştirme hem de vesayet anlayışını yeniden üretme çabasından fazlası değildir.
İfade özgürlüğü kamuflajı ise temsilin demokratik meşruiyetini sınırlama niyetini gizleyemeyeceği gibi milli iradeyi baskı altına almak isteyenlerin pragmatist içyüzünü resmetmiştir. Son yıllarda jeopolitik vizyonuyla yücelen ülkemize karşı harekete geçen dış mihrak aksiyonlarıyla zamanlama paydaşlığı açısından da düşündürücüdür.

Bilinmelidir ki milletimiz, tıpkı 15 Temmuz destanında olduğu gibi, bu tür karanlık niyetleri yok edecek iradeye ve eylem gücüne sahiptir. Ne bu bildiri, ne de bir başka tahakküm teşebbüsü ülkemizin demokrasi, insan hakları ve adalet temelinde hem milli hem de uluslararası yükselişini engellemeye muktedir olamaz.
Biz de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin 104 akademisyeni olarak, kimden ve nereden olduğuna bakmaksızın, bu necip milletin bekasına yönelik her türlü tehdidi, yaklaşımı, söylemi reddediyor, 104 emekli amiralin hadlerini aşan bir bildiriyle gündem oluşturarak kaos yaratma çabalarını şiddetle kınıyoruz.

ADÜ Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, bildiriyle ilgili olarak gerçekleştirdiği açıklamada “Üniversitemizin isminin verdiği ağırlıkla tabii ki milli iradenin yanında en önde biz yer alacağız. Üniversitemizin ismi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi; bu ülkede demokrasi için en büyük bedelleri ödemiş şahsiyetin, Adnan Menderes'in mirasını yaşatıyoruz. Ülkemizde, ‘Demokrasi Şehidi' kavramının karşılığı Merhum Başbakanımız Adnan Menderes'tir. Bugün Türkiye, içeride ve dışarıda büyük bir ekonomik ve siyasi savaş vermektedir. Ülkenin huzuruna kasteden, milletimizin iradesini yok sayan bir bildiriye sessiz kalmamız düşünülemez. Bu bağlamda bildiriye imza atarak destek veren tüm akademisyenlerimizi ülkemizin bekasından yana sergiledikleri duruş sebebiyle tebrik ediyorum” dedi.

Adnan Menderes

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

5-11 Nisan Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement