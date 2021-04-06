104 akademisyenden104 emekli amirale kınama!

Emekli amirallerin yayınladığı bildirinin, son yıllarda jeopolitik vizyonuyla yücelen ülke Türkiye'ye karşı harekete geçen dış mihrak aksiyonlarıyla zamanlama paydaşlığı açısından da düşündürücü olduğu vurgusu yapılırken; hiçbir bildirinin ya da yaratılmaya çalışılan kaos ortamının millet nezdinde karşılık bulma şansının olmadığının altı çizildi.



104 Akademisyenin imzaladığı bildiride şu ifadeler yer verildi:



Geçtiğimiz gün gece yarısında, 104 emekli amiralin imzasıyla yayınlanan bildiri, örtük bir vesayet teşebbüsüdür. Demokrasiyi işlevsizleştirmeye kasteden bu girişim, hem milli iradeyi değersizleştirme hem de vesayet anlayışını yeniden üretme çabasından fazlası değildir.

İfade özgürlüğü kamuflajı ise temsilin demokratik meşruiyetini sınırlama niyetini gizleyemeyeceği gibi milli iradeyi baskı altına almak isteyenlerin pragmatist içyüzünü resmetmiştir. Son yıllarda jeopolitik vizyonuyla yücelen ülkemize karşı harekete geçen dış mihrak aksiyonlarıyla zamanlama paydaşlığı açısından da düşündürücüdür.



Bilinmelidir ki milletimiz, tıpkı 15 Temmuz destanında olduğu gibi, bu tür karanlık niyetleri yok edecek iradeye ve eylem gücüne sahiptir. Ne bu bildiri, ne de bir başka tahakküm teşebbüsü ülkemizin demokrasi, insan hakları ve adalet temelinde hem milli hem de uluslararası yükselişini engellemeye muktedir olamaz.

Biz de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin 104 akademisyeni olarak, kimden ve nereden olduğuna bakmaksızın, bu necip milletin bekasına yönelik her türlü tehdidi, yaklaşımı, söylemi reddediyor, 104 emekli amiralin hadlerini aşan bir bildiriyle gündem oluşturarak kaos yaratma çabalarını şiddetle kınıyoruz.



ADÜ Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, bildiriyle ilgili olarak gerçekleştirdiği açıklamada “Üniversitemizin isminin verdiği ağırlıkla tabii ki milli iradenin yanında en önde biz yer alacağız. Üniversitemizin ismi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi; bu ülkede demokrasi için en büyük bedelleri ödemiş şahsiyetin, Adnan Menderes'in mirasını yaşatıyoruz. Ülkemizde, ‘Demokrasi Şehidi' kavramının karşılığı Merhum Başbakanımız Adnan Menderes'tir. Bugün Türkiye, içeride ve dışarıda büyük bir ekonomik ve siyasi savaş vermektedir. Ülkenin huzuruna kasteden, milletimizin iradesini yok sayan bir bildiriye sessiz kalmamız düşünülemez. Bu bağlamda bildiriye imza atarak destek veren tüm akademisyenlerimizi ülkemizin bekasından yana sergiledikleri duruş sebebiyle tebrik ediyorum” dedi.