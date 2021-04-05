Meteoroloji uyardı! Cuma-cumartesiye dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6-10 Nisan hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden son dakika olarak yayınladı.



Meteoroloji'nin yayınladığı rapora göre; yarın Karadeniz ve Marmara Bölgeleri'nde sağanak yağış beklenirken, çarşamba günü yurt genelinde sıcak havanın etkili olması bekleniyor. Perşembe günü de yurt genelinde sağanak yağışın etkili olması öngörülürken, Meteoroloji özellikle cuma ve cumartesi günlerine dikkat çekti, birçok ile uyarıda bulundu.