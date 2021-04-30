USD (Alış - Satış) : 8,27 - 8,28 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,98

“Türkiye’ye bu yardımı için teşekkür ediyoruz”

TİKA, Gürcistan'da çocuk destek merkezi açtı. Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nino Nijaradze, "Türk tarafına bu yardım için teşekkür ediyoruz." dedi.

Güncel / 30 Nisan 2021 Cuma 09:55
“Türkiye’ye bu yardımı için teşekkür ediyoruz”

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Batum'da kimsesiz çocuklar için çocuk destek merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Batum'da, tefrişatı, tadilatı ve donanımı TİKA tarafından sağlanan, Gürcistan'daki İalkani Derneğine ait 'Çocuklar için Yatılı ve Gündüz Evi' için açılış töreni düzenlendi.

Törene Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nino Nijaradze, TİKA Tiflis Koordinatörü Necla Demirdağ, Türkiye'nin Batum Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz, yerel yetkililer ile merkezin yöneticileri katıldı.

Başkonsolos Yılmaz burada yaptığı konuşmada, TİKA'nın Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine hizmet ettiğini belirterek 'Dostumuz, komşumuz ve akrabamız Gürcistan'da TİKA tarafından 600'ün üzerinde proje gerçekleştirildi.' dedi.

Demirdağ ise konuşmasında, 'Burada yetişecek olan çocuklarımızın topluma entegrasyonunun daha etkin bir şekilde sürdürülmesi için söz konusu merkezin bu bölgede ilk ve tek olması son derece önemlidir. TİKA dünyanın dört bin yanında din, dil, ırk gözetmeksizin çocukların yüzlerini güldürmeye devam ediyor.' ifadelerini kullandı.

Törenin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Bakan Nijaradze ise bugün TİKA'nın desteği ile Batum'da son derece önemli bir projeye imza atıldığını söyledi.

Merkezin, sokakta kalan kimsesiz çocukların eğitim almasına da hizmet edeceğini kaydeden Nijaradze, 'Türk tarafına bu yardım için teşekkür ediyoruz.' diye konuştu.

Nijaradze uzun yıllar boyunca özelikle sağlık alanında TİKA ile son derece verimli iş birliği sürdürdüklerini ifade ederek, 'Burada özellikle TİKA'nın Batum'da gerçekleştirdiği Batum Enfeksiyon Hastanesi'nin önemini vurgulamak istiyorum. Bu hastane sayesinde biz Kovid-19 salgınıyla mücadelede başarılı faaliyetleri sürdürdük.' dedi.

'Çocuklar için Yatılı ve Gündüz Evi' çocuk destek merkezinde 150 çocuk eğitim görüyor, 45 çocuk ise yatılı kalıyor.

Gürcistan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

26 NİSAN-03 MAYIS HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement