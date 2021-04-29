Camdaki Kız RTÜK'ün radarına takıldı!

Kanal D'nin sevilen yapımlarından olan Camdaki Kız dizisindeki bazı sahneler kanalın başını yaktı.



Üst Kuruldan yapılan yazılı açıklamaya göre RTÜK, haftalık olağan toplantısında izleme uzmanlarının raporlarını inceledi.



CAMDAKİ KIZ DİZİSİ KANAL D'YE CEZA GETİRDİ



Üst Kurul, her bölümü yoğun izleyici şikayeti alan "Camdaki Kız" dizisini de detaylı şekilde analiz etti. RTÜK üyeleri, dizinin bazı sahnelerinde milli, manevi değerlere ve ailenin korunması ilkesine aykırılık teşkil eden, toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen ve kadını istismar eden nitelikte görüntülerin yer aldığını belirledi.



Dizide "Nalan" karakterinin, annesi tarafından baskı ve kontrol altında tutulduğu, devamlı psikolojik şiddete, bazı anlarda ise fiziksel şiddete maruz kaldığı sahnelere yer verildiği tespit edildi.



"Nalan" karakteri ile evlenme arifesindeki "Sedat'ın", evli bir kadın olan "Canan" karakteriyle gayrimeşru ilişkisi temelinde oluşturulan hikayenin, Türk toplumu tarafından kabul görülmesi mümkün olmayan bir ilişki modeli olduğu da belirlendi.



6112 sayılı Kanun'da belirtilen "yayınlar manevi değerlere, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" ve "kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez" maddelerinin ihlal edildiği gerekçesiyle Üst Kurul, Kanal D'ye idari para cezası verilmesine karar verdi.