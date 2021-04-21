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Yeni uydu görüntüleri ortaya çıktı! Rusya’dan bombardıman jeti hamlesi

Rusya ile Ukrayna arasında giderek büyüyen Donbass krizinde savaş ihtimali her geçen gün artıyor. Rus hükümetinin, başta ABD, İngiltere ve NATO olmak üzere kendisine yönelik yapılan tüm sükunet çağrılarına kulak tıkayarak Ukrayna sınırına askeri sevkiyatlarına devam etmesi, bölgedeki gerilimi körüklüyor. Geçtiğimiz günlerde İngiliz basını tarafından ifşa edilen uydu görüntüleriyle olası bir Rus savaş planının gündeme gelmesinin ardından yeni uydu görüntüleri, endişeleri artırdı. Buna göre Rusya, Donbass’a yakın bir noktaya bombardıman jetleri konuşlandırdı.

Dünya / 21 Nisan 2021 Çarşamba 14:43
Yeni uydu görüntüleri ortaya çıktı! Rusya’dan bombardıman jeti hamlesi

Ukrayna ile Rusya'nın Donbass sınır bölgesinde yaşadığı gerilim her geçen gün tırmanırken, Rusya savaş söylentilerini artıracak hamlelerde bulunmaya devam ediyor. Sınır bölgesine birbiri ardına yaptığı askeri sevkiyatlar ve Karadeniz'de yaptığı tatbikatlarla tansiyonu yükselten Rusya'nın geçtiğimiz gün sızan uydu görüntüleriyle savaş hazırlığı yaptığı ortaya çıkmıştı.

KREMLİN'DEN EMİR BEKLİYORLAR

İngiliz basının ulaştığı uydu görüntüleri, Kırım Yarımadası yakınlarında bulunan Kachyk Gölü'nde bulunan bölgeye, Rus ordusunun askeri bir kamp kurduğunu dünya kamuoyuna duyurmuştu. Kamp alanlarının gözlendiği uydu görüntülerine göre, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım bölgesinde 150 binden fazla asker konuşlandığı ortaya çıkmıştı.

Bu gerçeklerin gündeme gelmesinin ardından sızan yeni uydu görüntüleri, Rusya'nın bombardıman jetlerini konuşlandırdığını ortaya çıkardı.

İngiliz Daily Mail'in ifşa ettiği uydu görüntülerine göre Ukrayna sınırına 100 mil gibi yakın uçuş mesafesi bulunan bir bölgeye 15 süpersonik Rus bombardıman jeti konuşlandırıldı.

Morozovsk Hava Üssü'ne konuşlandırılan jetlerin, lazer güdümlü füzelere ve dakikada 1800 atış kabiliyetine sahip 30 mm topa sahip olduğu belirtildi.

Ukrayna

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