USD (Alış - Satış) : 8,05 - 8,07 EURO (Alış - Satış) : 9,68 - 9,70

İmamoğlu'ndan PKK sevicilerle CHP işi Ramazan!

İBB ve Kültür AŞ sosyal medya hesaplarından yayınlanan CHP işi ramazan sohbetinin konuğu Füsun Demirel, aileleri çocuklarını oruçtan korumaya çağırdı.

Güncel / 20 Nisan 2021 Salı 10:04
İmamoğlu'ndan PKK sevicilerle CHP işi Ramazan!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bağlı İBB iştiraki Kültür A.Ş.'nin düzenlediği “Ramazan Sohbetleri”nin ilk konuğu, PKK'lı teröristleri kastederek “Gerilla annesini oynamak istiyorum” skandal sözleriyle hafızalara kazınan oyuncu Füsun Demirel oldu. Online gerçekleştirilen sohbetin moderatörlüğünü, terör örgütünün sitesi ANF'ye konuşarak, Başkan Erdoğan ve AK Parti Hükümeti'ne yönelik hakaretlerde bulunan Altan Erkekli yaptı.

İBB'nin ‘Gerilla'cısı

Geçmişte İzmir, Yalova, Şişli, Çankaya, Kadıköy, Maltepe, Kartal, Nilüfer, Muratpaşa, Bodrum, Marmaris, Bakırköy, Avcılar gibi CHP'li Belediyeler tarafından projelerde yer verilen PKK sever oyuncu Füsun Demirel'in son durağı CHP'li İmamoğlu'na bağlı İBB oldu.

Koronavirüs salgının ortaya çıkması ile birlikte sinema ve dizi sektörü büyük bir krizin eşiğine gelirken, “Gerilla annesini oynamak istiyorum” şeklinde skandal sözleriyle hafızalara kazınan oyuncu Füsun Demirel'e şimdi de CHP'li İBB'nin ekranları açıldı.

‘Çocuklar oruç tutmasın!'

CHP'li Ekrem İmamoğlu'na bağlı İBB iştiraklerinden Kültür A.Ş.'nin düzenlediği “Ramazan Sohbetleri” serisinin ilk konuğu olan Demirel, tutmadığı oruçlarla ilgili Ramazan anılarını anlattı. Füsun Demirel'in, Kültür AŞ'nin organize ettiği online sohbet etkinliğinde, “Bu anlamda da korumak lazım beslenmesini” diyerek, çocuklara oruç tutturulmaması gerektiğini söylemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Ramazan'da çevreyolu sohbeti

Online olarak gerçekleştirilen sözde Ramazan sohbeti, önceki gün İBB ve Kültür A.Ş.'ye ait sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Selahattin Demirtaş ile Paris'te öldürülen PKK'lı terörist Sakine Cansız gibi teröristlerin kitaplarının satıldığı İBB'ye ait İstanbul Kitapçısı'nda çekimleri gerçekleştirilen programın modaratörlüğünü ise terör örgütünün sitesi ANF'ye konuşarak, Başkan Erdoğan ve AK Parti Hükümeti'ne yönelik sert eleştirilerde bulunan oyuncu Altan Erkekli yaptı.

Ak PartiAltan Erkekli

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

VENÜS BOĞA BURCUNDA!

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement