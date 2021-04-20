İmamoğlu'ndan PKK sevicilerle CHP işi Ramazan!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bağlı İBB iştiraki Kültür A.Ş.'nin düzenlediği “Ramazan Sohbetleri”nin ilk konuğu, PKK'lı teröristleri kastederek “Gerilla annesini oynamak istiyorum” skandal sözleriyle hafızalara kazınan oyuncu Füsun Demirel oldu. Online gerçekleştirilen sohbetin moderatörlüğünü, terör örgütünün sitesi ANF'ye konuşarak, Başkan Erdoğan ve AK Parti Hükümeti'ne yönelik hakaretlerde bulunan Altan Erkekli yaptı.



İBB'nin ‘Gerilla'cısı



Geçmişte İzmir, Yalova, Şişli, Çankaya, Kadıköy, Maltepe, Kartal, Nilüfer, Muratpaşa, Bodrum, Marmaris, Bakırköy, Avcılar gibi CHP'li Belediyeler tarafından projelerde yer verilen PKK sever oyuncu Füsun Demirel'in son durağı CHP'li İmamoğlu'na bağlı İBB oldu.



Koronavirüs salgının ortaya çıkması ile birlikte sinema ve dizi sektörü büyük bir krizin eşiğine gelirken, “Gerilla annesini oynamak istiyorum” şeklinde skandal sözleriyle hafızalara kazınan oyuncu Füsun Demirel'e şimdi de CHP'li İBB'nin ekranları açıldı.



‘Çocuklar oruç tutmasın!'



CHP'li Ekrem İmamoğlu'na bağlı İBB iştiraklerinden Kültür A.Ş.'nin düzenlediği “Ramazan Sohbetleri” serisinin ilk konuğu olan Demirel, tutmadığı oruçlarla ilgili Ramazan anılarını anlattı. Füsun Demirel'in, Kültür AŞ'nin organize ettiği online sohbet etkinliğinde, “Bu anlamda da korumak lazım beslenmesini” diyerek, çocuklara oruç tutturulmaması gerektiğini söylemesi ise dikkatlerden kaçmadı.



Ramazan'da çevreyolu sohbeti



Online olarak gerçekleştirilen sözde Ramazan sohbeti, önceki gün İBB ve Kültür A.Ş.'ye ait sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.



Selahattin Demirtaş ile Paris'te öldürülen PKK'lı terörist Sakine Cansız gibi teröristlerin kitaplarının satıldığı İBB'ye ait İstanbul Kitapçısı'nda çekimleri gerçekleştirilen programın modaratörlüğünü ise terör örgütünün sitesi ANF'ye konuşarak, Başkan Erdoğan ve AK Parti Hükümeti'ne yönelik sert eleştirilerde bulunan oyuncu Altan Erkekli yaptı.

