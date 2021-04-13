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Cumhuriyet 'pes' dedirtti! İmamoğlu yerine vatandaşı suçladı

CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesi 56 saatlik sokağa çıkma yasağının ardından dün İstanbul'da toplu ulaşımda yaşanan yoğunluğu haberleştirdi. Cumhuriyet, otobüs ve metrobüslerde oluşan görüntülerden sorumlu olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yerine işine gitmek için toplu ulaşımı kullanan vatandaşları suçladı.

Medya / 13 Nisan 2021 Salı 12:19
Cumhuriyet 'pes' dedirtti! İmamoğlu yerine vatandaşı suçladı

AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERdoğan'a karşı düşmanlığıyla bilinen CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesi, İstanbul'da toplu ulaşımdaki yoğunluğu eleştiren bir haber yayınladı. Cumhuriyet 'Bu işte bir terslik var' başlıklı haberde görüntülerden sorumlu olan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yerine halkı suçladı.

'Her yer lebaleb'

Hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından dün yeni hafta başladı. Sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ilk günü her yerde yoğunlukla geçti. Otobüsler, metrobüsler ve tramvaylarda adım atacak yer kalmadı. Görüntüleri 'Bu işte bir terslik var' başlığıyla haberleştiren CHP yandaşı Cumhuriyet, 'Her yer lebaleb' derken bu görüntülerden sorumlu olan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu eleştirmek yerine, işine gitmek için otobüse, metrobüse binen vatandaşları suçladı.

Ak Parti

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