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80 bin asker savaşa hazır! Kritik çağrı geldi!

Ukrayna, Rusya'nın Kırım'a ve ülkenin doğu sınırına toplam 80 bin asker yığdığını belirterek, Rusya'ya askerlerini çekmesini çağrısında bulundu.

Güncel / 12 Nisan 2021 Pazartesi 14:14
80 bin asker savaşa hazır! Kritik çağrı geldi!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Sözcüsü Iuliia Mendel, Rusya'nın Ukrayna'nın doğu sınırına 40.000'den fazla asker yığdığını söyledi.

Bu askerlerin yanı sıra Kırım'da da 40.000'den fazla Rus askerinin bulunduğunu belirten Mendel, Zelenskiy'nin Paris'e giderek, Donbass'ta artan gerilimi ve Rusya'nın hamlelerini anlatacağını aktardı.

Putin telefonlara çıkmıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme talebinde bulunduklarını, ancak henüz bir cevap alamadıklarını söyleyen Mendel, "Umarım bu durum diyalog istemedikleri anlamına gelmez" dedi.

"Askerlerinizi çekin"

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ise, Rusya'yı, askeri birliklerini Ukrayna sınırından çekmeye ve Minsk anlaşmalarının hükümlerini yerine getirmeye davet etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 7 Nisan'da, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) 2011 Viyana Belgesi kapsamında Rusya'dan Ukrayna sınırındaki askeri varlığını artırmasına ilişkin resmi açıklama istendiği hatırlatıldı. Rusya'nın konuya ilişkin izahat vermeyi reddettiği belirtilen açıklamada, tansiyonu düşürmek için istişare girişimlerinin de Rusya tarafından göz ardı edildiği vurgulandı. Açıklamada, Rusya'ya, askeri birliklerini Ukrayna sınırından çekme, savaşçı üslubu ve dezenformasyonu bırakma, Minsk anlaşmalarının güvenlik hükümlerini yerine getirme çağrısı yapıldı.

Ukrayna

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